Начали с Меркель, закончили Путиным. Как Россия "слепила" фейк о Шольце

Российская пропаганда не отказывается от распространения фейков, наоборот, жертвами лживых новостей становятся тысячи, а иногда миллионы читателей. Фокус рассказывает, как это работает, на одном конкретном примере.

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2 ноября российское издание "РИА Новости" распространило информацию, что якобы читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали политику канцлера Олафа Шольца в отношении России, назвав ее разрушительной для Германии, а также то, что эти же читатели считают, что Путин лучше Шольца справляется с управлением страной.

Материал назвали "В Германии назвали главную ошибку Шольца в отношении России", хотя приведенные в материале комментарии из немецкого журнала Der Spiegel относятся к статье "Меркель как роковой образец для подражания – китайская политика Олафа Шольца". Как видим, ничего общего. А дальше из 627 комментариев на Spiegel ни один не соответствует приведенному в "РИА Новости": да, там есть критика правления Шольца, но в другом контексте; есть о помощи Украине, но нет ничего положительного о правлении Путина. И почему российское СМИ из 627 комментариев взяло только 4 — и те извратило в выгодном для Кремля контексте?

Всё просто. На сплошном информационном негативе российским пользователям пытаются показать успешного лидера, а не старого маразматика; экономический упадок в других странах, а не только в России. Для этого используют вымышленную и искаженную информацию.

Как пишут сами же пользователи: "…В тексте не найдено ничего общего с заголовком. Spiegel, кажется, использует бесконечное творчество, когда дело доходит до критики Шольца".

И еще пару комментариев: "Канцлер делает очень хорошую работу! Очень трудолюбивый и, прежде всего, очень эффективный. Я очень рад! Особенно, когда я думаю об альтернативах!".

"В последнее время всегда говорят о процветании и потере процветания, а подразумевают только материальные вещи.

Это очень недальновидно. Потому что если вы определяете процветание со всем этим бессмысленным достатком жизни, то что-то может быть не так. Процветанием не может быть футболка за 5 евро, которую дешево производят в Камбодже и выбрасывают на свалку, надев ее один раз.

Процветание может означать только качество жизни. Не испорченная среда, крыша над головой, вкусная еда и достойные отношения с людьми. Также чтобы люди имели хорошие условия жизни в своих странах и не были вынуждены бежать. Процветание, определяемое исключительно материальным, не является процветанием. Quickchen из Китая вас не порадует".

Этот комментарий россиянам не понять…

Кроме того, много комментариев, восхваляющих Ангелу Маркель — как женщину, как политика, как лидера и человека, передавшего должность достойному преемнику.

Специалисты постоянно изучают явление дезинформации в сети и способы ее распространения, однако многие воспринимают фейки как правдивую информацию.

Следует помнить, что для создания фейков используются измененные или вымышленные истории, безумные теории заговора, мистификации, сфабрикованные фото и видео.

В 2016 году в США фраза fake news стала одной из самых распространенных. О фейковых новостях постоянно упоминают в прессе, социальных медиа и аналитических материалах.

Фейковые новости разлетаются в 6 раз быстрее правды. Это мощный инструмент, которым можно повлиять на мнение людей и убедить их в любом факте. Что и использует российская пропаганда.

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