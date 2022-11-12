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СБУ затримала агігатора, який готував фейки для ток-шоу Соловйова (фото, відео)

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СБУ затримала агігатора, який готував фейки для Володимира Соловйова

Підозрюваний, за даними силовиків, за співпрацю сподівався здобути громадянство Росії та оселитися в Підмосков'ї.

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Служба безпеки України повідомила про викриття та затримання інтернет-агігатора, який брав участь у створенні фейкових новин, які транслювалися в ефірі ток-шоу пропагандиста Володимира Соловйова. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними СБУ, викритим інтернет-агігатором виявився мешканець Чернівецької області, які розповсюджував у соцмережах деструктивні матеріали, спрямовані на дискредитацію України.

Правоохоронці стверджують, що затриманий публікував "вкиди" про нібито загострення політично-суспільної ситуації в західних областях на тлі повномасштабної війни з Росією. Куратором підозрюваного, як сказано в пресрелізі, був російський топпропагандист Володимир Соловйов.

"Саме Соловйову агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення в провокаційних сюжетах і ток-шоу на телеканалі "Росія 1". За це колаборант сподівався отримати громадянство РФ і оселитися в одному з населених пунктів Підмосков'я. Зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою", — продовжили в СБУ й додали, що після вторгнення затриманий відкрито закликав підтримувати російських окупантів і виправдовував воєнні злочини загарбників на окупованих територіях.

СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова Fullscreen
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова Fullscreen
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова Fullscreen
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова Fullscreen
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова Fullscreen
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова Fullscreen
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова Fullscreen
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова
СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова

Через свою проросійську позицію, за словами правоохоронців, підозрюваний потрапив у поле зору пропагандистських ЗМІ, які пізніше запропонували мешканцю Чернівецької області співпрацювати. Для листування з куратором затриманий використовував месенджери й анонімні Telegram-канали.

Як зазначають у СБУ, чоловікові пред'явлено підозру за ч. 3. ст. 436-2 Кримінального кодексу — "Виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників". Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді арешту. Якщо провину мешканця Чернівецької області доведуть у суді, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

СБУ затримала агігатора, який готував фейки для Володимира Соловйова

Декількома днями раніше СБУ повідомила про затримання іноземного блогера, який проживав в Україні, співпрацював із Russia Today і розповсюджував фейкові матеріали про війну.

Також повідомлялося, що СБУ затримала членів російської ДРГ, які готували замовлені вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ.

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