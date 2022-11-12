СБУ затримала агігатора, який готував фейки для ток-шоу Соловйова (фото, відео)

Підозрюваний, за даними силовиків, за співпрацю сподівався здобути громадянство Росії та оселитися в Підмосков'ї.

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Служба безпеки України повідомила про викриття та затримання інтернет-агігатора, який брав участь у створенні фейкових новин, які транслювалися в ефірі ток-шоу пропагандиста Володимира Соловйова. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними СБУ, викритим інтернет-агігатором виявився мешканець Чернівецької області, які розповсюджував у соцмережах деструктивні матеріали, спрямовані на дискредитацію України.

Правоохоронці стверджують, що затриманий публікував "вкиди" про нібито загострення політично-суспільної ситуації в західних областях на тлі повномасштабної війни з Росією. Куратором підозрюваного, як сказано в пресрелізі, був російський топпропагандист Володимир Соловйов.

"Саме Соловйову агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення в провокаційних сюжетах і ток-шоу на телеканалі "Росія 1". За це колаборант сподівався отримати громадянство РФ і оселитися в одному з населених пунктів Підмосков'я. Зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою", — продовжили в СБУ й додали, що після вторгнення затриманий відкрито закликав підтримувати російських окупантів і виправдовував воєнні злочини загарбників на окупованих територіях.

[ + – ] СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова [ + – ] СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова [ + – ] СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова [ + – ] СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова [ + – ] СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова [ + – ] СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова [ + – ] СБУ затримала агітатора, який працював на Соловйова

Через свою проросійську позицію, за словами правоохоронців, підозрюваний потрапив у поле зору пропагандистських ЗМІ, які пізніше запропонували мешканцю Чернівецької області співпрацювати. Для листування з куратором затриманий використовував месенджери й анонімні Telegram-канали.

Як зазначають у СБУ, чоловікові пред'явлено підозру за ч. 3. ст. 436-2 Кримінального кодексу — "Виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників". Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді арешту. Якщо провину мешканця Чернівецької області доведуть у суді, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

[ + – ] СБУ затримала агігатора, який готував фейки для Володимира Соловйова

Декількома днями раніше СБУ повідомила про затримання іноземного блогера, який проживав в Україні, співпрацював із Russia Today і розповсюджував фейкові матеріали про війну.

Також повідомлялося, що СБУ затримала членів російської ДРГ, які готували замовлені вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ.

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