СБУ затримала блогера Russia Today, який розповсюджував фейки про війну (фото)

Підозрюваний після вторгнення ЗС РФ, за словами силовиків, виконував "редакційні завдання" керівництва з випуску замовних сюжетів про війну.

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Служба безпеки повідомила про викриття та затримання блогера пропагандистського телеканалу Russia Today, який підтримував вторгнення ЗС РФ до України та розповсюджував фейки про війну. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, іноземний блогер, який працював на пропагандистське ЗМІ Russia Today, розповсюджував серед мешканців Євросоюзу фейкову інформацію про війну в Україні. Для публікації матеріалів затриманий використав свої Youtube- та Telegram-канали, загальна аудиторія яких складала близько 500 тисяч підписників.

Як стверджують у СБУ, блогер у своїх публікаціях та відеосюжетах підтримував повномасштабне вторгнення ЗС РФ та виправдовував воєнні злочини росіян в Україні. Також у роликах затриманий розповсюджував фейки про війну, закликаючи країни Європейського Союзу обмежити обсяги допомоги нашій країні.

Блогер RT прибув в Україну до повномасштабного вторгнення та оселився у Чернігівській області. Після 24 лютого, як стверджують у СБУ, пропагандист почав виконувати "редакційні завдання" ЗМІ зі збору матеріалів для підготовки та випуску замовних сюжетів про війну. Для антиукраїнської діяльності підозрюваний залучив свою співмешканку, яка займалася монтажем роликів, спрямованих на закордонних інтернет-користувачів.

Затриманим пред'явлено підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу — "Виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені групою осіб".

Якщо суд визнає підозрюваних винними — їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі із можливою конфіскацією майна.

[ + – ] СБУ затримала блогера Russia Today [ + – ] СБУ затримала блогера Russia Today [ + – ] СБУ затримала блогера Russia Today [ + – ] СБУ затримала блогера Russia Today

Зазначимо, що раніше СБУ повідомляла про нейтралізацію російської ДРГ, яка готувала вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ.

Також повідомлялося, що СБУ викрила російську шпигунку, яка намагалася проникнути в негласний апарат служби та стати подвійною агенткою.