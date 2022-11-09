СБУ повідомила про затримання агентів РФ, які готували вбивства командирів ССО (фото, відео)

Затримані, за даними спецслужби, також мали здійснити диверсії з вибухівкою на Сумщині.

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Служба безпеки повідомила про викриття та нейтралізацію ворожої ДРГ, яка готувала вбивства командирів Сил спецоперацій Збройних сил України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними СБУ, контррозвідка провела масштабну спецоперацію в Києві та Сумській області з викриття та ліквідації російської ДРГ.

Підозрювані, як стверджують правоохоронці, займалися збором розвідданих про переміщення українських військ у столиці та прикордонній області. Крім цього, членам ДРГ доручили встановити місцезнаходження командирів бойових підрозділів ССО ЗСУ.

"Інформацію ворог планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників, знищення їхнього озброєння та військової техніки. Групу було сформовано кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-вибухової діяльності проти України. До її складу увійшов мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення", — йдеться в пресрелізі спецслужби.

Підозрюваний, за даними СБУ, постійно контактував із куратором із ФСБ і координував із ним подальші дії диверсантів в Україні. За розпорядженням окупантів чоловік до складу ДРГ залучив ще одного мешканця Сумської області, яким загарбники зацікавилися через його проросійські погляди.

Один із підозрюваних, за словами правоохоронців, їздив у Київ для здійснення фотофіксації локацій підрозділів ЗСУ. Оперативникам також вдалося виявити на Сумщині сховок, із якого вилучили:

дві протитанкові міни ТМ-62М із підривниками;

дві бойові гранати РГО із запалами;

автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

Виявлену зброю, як зазначають у СБУ, члени ДРГ планували використати для здійснення диверсій у регіоні. Під час обшуків силовики також виявили комп'ютерну техніку та смартфони з доказами конспіративного листування з кураторами із ФСБ.

Затриманим було пред'явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 — "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану" ;

ч. 2 ст. 114-2 — "Несанкціоноване поширення інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану".

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім цього, як зазначають у СБУ, слідчі можуть кваліфікувати дії одного із членів ДРГ відповідно до ч.1 ст. 14 та ч.2 ст.113 Кримінального кодексу — "Підготовка до здійснення диверсії в умовах воєнного стану".

[ + – ] СБУ затримала членів ДРГ, які готували вбивства командирів ССО

Зазначимо, що раніше СБУ затримала чиновника на Черкащині, який схвалював вторгнення ЗС РФ і вбивства мирних українців.

Також повідомлялося, що СБУ викрила топчиновника в Миколаївській міськраді, який співпрацював із окупантами та передавав їм розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ.