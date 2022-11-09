СБУ сообщила о задержании агентов РФ, которые готовили убийства командиров ССО (фото, видео)

Задержанные, по данным спецслужбы, также должны были осуществить диверсии со взрывчаткой в Сумской области.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и нейтрализации вражеской ДРГ, которая готовила убийства командиров Сил спецопераций Вооруженных сил Украины. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, контрразведка провела масштабную спецоперацию в Киеве и Сумской области по разоблачению и ликвидации российской ДРГ.

Подозреваемые, как утверждают правоохранители, занимались сбором разведданных о перемещении украинских войск в столице и приграничной области. Помимо этого, членам ДРГ поручили установить местонахождение командиров боевых подразделений ССО ВСУ.

"Информацию враг планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников, уничтожению их вооружения и военной техники. Группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины. В ее состав вошел житель приграничного района Сумщины, который был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения", — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

Подозреваемый, по данным СБУ, постоянно контактировал с куратором из ФСБ и координировал с ним дальнейшие действия диверсантов в Украине. По распоряжению оккупантов мужчина в состав ДРГ привлек еще одного жителя Сумской области, которым захватчики заинтересовались из-за его пророссийских взглядов.

Один из подозреваемых, по словам правоохранителей, ездил в Киев для осуществления фотофиксации локаций подразделений ВСУ. Оперативникам также удалось обнаружить в Сумской области схрон, из которого изъяли:

две противотанковые мины ТМ-62М с взрывателями;

две боевые гранаты РГО со страстями;

автомат Калашникова со снаряженным магазином.

Выявленное оружие, как отмечают в СБУ, члены ДРГ планировали использовать для совершения диверсий в регионе. Во время обысков силовики также выявили компьютерную технику и смартфоны с доказательствами конспиративной переписки с кураторами из ФСБ.

Задержанным было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 111 — "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения";

ч. 2 ст. 114-2 — "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения".

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Помимо этого, как отмечают в СБУ, следователи могут квалифицировать действия одного из членов ДРГ в соответствии с ч.1 ст. 14 и ч.2 ст.113 Уголовного кодекса — "Подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения".

[ + – ] СБУ задержала членов ДРГ, которые готовили убийства командиров ССО

Отметим, что ранее СБУ задержала чиновника в Черкасской области, который одобрял вторжение ВС РФ и убийства мирных украинцев.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила топ-чиновника в Николаевском горсовете, который сотрудничал с оккупантами и передавал им разведывательные данные о дислокации подразделений ВСУ.