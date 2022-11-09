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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ сообщила о задержании агентов РФ, которые готовили убийства командиров ССО (фото, видео)

Задержание СБУ спецоперация контрразведа оккупанты ДРГ диверсия
СБУ задержала членов ДРГ, которые готовили убийства командиров ССО

Задержанные, по данным спецслужбы, также должны были осуществить диверсии со взрывчаткой в Сумской области.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и нейтрализации вражеской ДРГ, которая готовила убийства командиров Сил спецопераций Вооруженных сил Украины. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, контрразведка провела масштабную спецоперацию в Киеве и Сумской области по разоблачению и ликвидации российской ДРГ.

Подозреваемые, как утверждают правоохранители, занимались сбором разведданных о перемещении украинских войск в столице и приграничной области. Помимо этого, членам ДРГ поручили установить местонахождение командиров боевых подразделений ССО ВСУ.

"Информацию враг планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников, уничтожению их вооружения и военной техники. Группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины. В ее состав вошел житель приграничного района Сумщины, который был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения", — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

Подозреваемый, по данным СБУ, постоянно контактировал с куратором из ФСБ и координировал с ним дальнейшие действия диверсантов в Украине. По распоряжению оккупантов мужчина в состав ДРГ привлек еще одного жителя Сумской области, которым захватчики заинтересовались из-за его пророссийских взглядов.

Один из подозреваемых, по словам правоохранителей, ездил в Киев для осуществления фотофиксации локаций подразделений ВСУ. Оперативникам также удалось обнаружить в Сумской области схрон, из которого изъяли:

  • две противотанковые мины ТМ-62М с взрывателями;
  • две боевые гранаты РГО со страстями;
  • автомат Калашникова со снаряженным магазином.

Выявленное оружие, как отмечают в СБУ, члены ДРГ планировали использовать для совершения диверсий в регионе. Во время обысков силовики также выявили компьютерную технику и смартфоны с доказательствами конспиративной переписки с кураторами из ФСБ.

Задержанным было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 111 — "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения";
  • ч. 2 ст. 114-2 — "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения".

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Помимо этого, как отмечают в СБУ, следователи могут квалифицировать действия одного из членов ДРГ в соответствии с ч.1 ст. 14 и ч.2 ст.113 Уголовного кодекса — "Подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения".

СБУ задержала членов ДРГ, которые готовили убийства командиров ССО

Отметим, что ранее СБУ задержала чиновника в Черкасской области, который одобрял вторжение ВС РФ и убийства мирных украинцев.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила топ-чиновника в Николаевском горсовете, который сотрудничал с оккупантами и передавал им разведывательные данные о дислокации подразделений ВСУ.