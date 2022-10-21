СБУ задержала в Николаеве топ-чиновника по обвинениям в работе на ВС РФ (фото, видео)

Подозреваемым оказался глава коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба", которого задержали во время заседания городского совета.

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Служба безопасности сообщила о ликвидации российской агентуры, которую возглавлял чиновник из прифронтового Николаева. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, в Николаеве в ходе спецоперации была нейтрализована российская агентура, которую возглавлял местный чиновник. Подозреваемым оказался начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба", которого задержали во время заседания городского совета.

Как утверждают в СБУ, местный чиновник передавал ВС РФ личные данные военнослужащих и составлял списки бойцов, погибших на передовой, отражая российскую агрессию. Более того, подозреваемый занимался сбором разведданных о дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооруженных сил Украины.

"Другой его задачей было информировать агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросов, которые обсуждались во время совещаний в горсовете. Чиновник пытался привлечь к разведывательно-подрывной деятельности двух своих подчиненных и еще двух жителей города, среди которых — старший оперуполномоченный районного управления полиции. Задокументировано, что у указанных лиц имеются прокремлевские взгляды, которые они неоднократно подтверждали в личных разговорах и "сообщениях" в соцсетях", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Куратором российской агентуры в Николаеве был сотрудник российской спецслужбы, который временно дислоцировался в захваченном Херсоне. Все полученные разведывательные сведения, по данным СБУ, представители агентурной сети передавали через мессенджер Telegram.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у подозреваемых конспиративные переписки с куратором из спецслужбы РФ. В данный момент продолжается досудебное расследование по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Также, как отмечает СБУ, решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей топ-чиновнику.

[ + – ] СБУ задержала в Николаеве топ-чиновника, который сотрудничал с ВС РФ

Отметим, что ранее СБУ задержала под Киевом бойца территориальной обороны, которого подозревают в сотрудничестве с ВС РФ. Местный житель Бучи, по данным правоохранителей, во время оккупации региона участвовал в карательных рейдах захватчиков и помогал россиянам выявлять проукраинских граждан.

Также сообщалось, что СБУ задержала блогера, который для раскрутки своего Telegram-канала снимал последствия ракетного удара ВС РФ по Бурштынской ТЭС.