СБУ затримала у Миколаєві топчиновника за звинуваченнями у роботі на ЗС РФ (фото, відео)

Підозрюваним виявився голова комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба", якого затримали під час засідання міської ради.

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Служба безпеки повідомила про ліквідацію російської агентури, яку очолював чиновник із прифронтового Миколаєва. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, у Миколаєві під час спецоперації нейтралізували російську агентуру, яку очолював місцевий чиновник. Підозрюваним виявився начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба", якого затримали під час засідання міської ради.

Як стверджують у СБУ, місцевий чиновник передавав ЗС РФ особисті дані військовослужбовців та складав списки бійців, які загинули на передовій, відбиваючи російську агресію. Щобільше, підозрюваний займався збором розвідданих про дислокацію та маршрути пересування підрозділів Збройних Сил України.

"Іншим його завданням було інформувати агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інших закритих питань, які обговорювали під час нарад у міськраді. Чиновник намагався залучити до розвідувально-підривної діяльності двох своїх підлеглих та ще двох мешканців міста, серед яких старший оперуповноважений районного управління поліції. Задокументовано, що в зазначених осіб є прокремлівські погляди, які вони неодноразово підтверджували в особистих розмовах та "повідомленнях" у соцмережах", — йдеться у пресрелізі відомства.

Куратором російської агентури в Миколаєві був співробітник російської спецслужби, який тимчасово дислокувався у Херсоні. Всі отримані розвідувальні відомості, за даними СБУ, представники агентурної мережі передавали через месенджер Telegram.

Під час обшуків правоохоронці виявили у підозрюваних конспіративні листування з куратором зі спецслужби РФ. Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Також, як зазначає СБУ, вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою топчиновнику.

[ + – ] СБУ затримала у Миколаєві топчиновника, який співпрацював із ЗС РФ

Зазначимо, що раніше СБУ затримала під Києвом бійця територіальної оборони, якого підозрюють у співпраці з ЗС РФ. Місцевий житель Бучі, за даними правоохоронців, під час окупації регіону брав участь у каральних рейдах загарбників та допомагав росіянам виявляти проукраїнських громадян.

Також повідомлялося, що СБУ затримала блогера, який для розкручування свого Telegram-каналу знімав наслідки ракетного удару ЗС РФ по Бурштинській ТЕС.