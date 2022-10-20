СБУ затримала блогера, який знімав наслідки ракетного удару по Бурштинській ТЕС (відео)

Чоловік, за даними силовиків, оприлюднив у своєму Telegram-каналі ролик із місця обстрілу, щоб залучити нових підписників.

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Служба безпеки повідомила про затримання блогера, який зняв наслідки ракетного удару ЗС РФ по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, блогер прибув на місце ракетного удару та зняв наслідки обстрілу Бурштинської ТЕС, яка розташована в Івано-Франківській області.

Відеоролик затриманий оприлюднив у своєму Telegram-каналі з метою розширити аудиторію і збільшити кількість підписників. Ролик, за даними СБУ, підхопив інший канал, що має майже 1 млн читачів, а за сім хвилин кадри з наслідками ракетного удару по ТЕС опинився у розпорядженні російських пропагандистів.

"Встановлений СБУ блогер не є коригувальником і не планує сприяти ворогові. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані для коригування точності ударів. СБУ вкотре нагадує про заборону знімати й оприлюднювати відео наслідків влучень ворожих ракет і дронів по військових об'єктах та цивільній критичній інфраструктурі", — йдеться у пресрелізі відомства.

СБУ також оприлюднило кадри відеозвернення затриманого блогера, який вибачився за публікацію ролика і пообіцяв надалі суворо виконувати норми чинного законодавства.

У пресцентрі відомства не уточнили, чи було розпочато стосовно чоловіка кримінальне провадження за публікацію відео з наслідками ракетного удару ЗС РФ по Бурштинській ТЕС.

[ + – ] СБУ затримала блогера, який знімав наслідки ракетного удару по Бурштинській ТЕС

Нагадаємо, що 19 жовтня ЗС РФ здійснила черговий ракетний удар по об'єктах енергосистеми України. Під обстріл окупантів потрапила Бурштинська ТЕС в Івано-Франківській області, внаслідок якої на стратегічному підприємстві спалахнула пожежа.

Також повідомлялося, що СБУ затримала під Києвом члена територіальної оборони, якого підозрюють у колабораціонізмі та співпраці із ЗС РФ. Місцевий житель Бучі, за даними силовиків, брав участь у каральних рейдах окупантів і допомагав шукати проукраїнських мирних мешканців.