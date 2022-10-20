СБУ затримала блогера, який знімав наслідки ракетного удару по Бурштинській ТЕС (відео)
Чоловік, за даними силовиків, оприлюднив у своєму Telegram-каналі ролик із місця обстрілу, щоб залучити нових підписників.
Служба безпеки повідомила про затримання блогера, який зняв наслідки ракетного удару ЗС РФ по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області. Про це повідомляє пресцентр відомства.
За даними правоохоронців, блогер прибув на місце ракетного удару та зняв наслідки обстрілу Бурштинської ТЕС, яка розташована в Івано-Франківській області.
Відеоролик затриманий оприлюднив у своєму Telegram-каналі з метою розширити аудиторію і збільшити кількість підписників. Ролик, за даними СБУ, підхопив інший канал, що має майже 1 млн читачів, а за сім хвилин кадри з наслідками ракетного удару по ТЕС опинився у розпорядженні російських пропагандистів.
"Встановлений СБУ блогер не є коригувальником і не планує сприяти ворогові. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані для коригування точності ударів. СБУ вкотре нагадує про заборону знімати й оприлюднювати відео наслідків влучень ворожих ракет і дронів по військових об'єктах та цивільній критичній інфраструктурі", — йдеться у пресрелізі відомства.
СБУ також оприлюднило кадри відеозвернення затриманого блогера, який вибачився за публікацію ролика і пообіцяв надалі суворо виконувати норми чинного законодавства.
У пресцентрі відомства не уточнили, чи було розпочато стосовно чоловіка кримінальне провадження за публікацію відео з наслідками ракетного удару ЗС РФ по Бурштинській ТЕС.
Нагадаємо, що 19 жовтня ЗС РФ здійснила черговий ракетний удар по об'єктах енергосистеми України. Під обстріл окупантів потрапила Бурштинська ТЕС в Івано-Франківській області, внаслідок якої на стратегічному підприємстві спалахнула пожежа.
Також повідомлялося, що СБУ затримала під Києвом члена територіальної оборони, якого підозрюють у колабораціонізмі та співпраці із ЗС РФ. Місцевий житель Бучі, за даними силовиків, брав участь у каральних рейдах окупантів і допомагав шукати проукраїнських мирних мешканців.