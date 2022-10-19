СБУ під Києвом затримала члена тероборони, якого звинувачують у колабораціонізмі (фото, відео)

За інформацією СБУ, чоловік брав участь у каральних рейдах ЗС РФ і допомагав загарбникам виявляти проукраїнських мешканців Київської області.

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Служба безпеки повідомила про викриття й затримання колаборанта, який під час окупації Київської області допомагав загарбникам здійснювати воєнні злочини. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Житель Бучі, за даними СБУ, під час окупації частини регіону брав участь у каральних рейдах ЗС РФ, а також допомагав загарбникам виявляти серед місцевих мешканців проукраїнських громадян і учасників підпільного спротиву.

Правоохоронці стверджують, що підозрюваний добровільно запропонував свою допомогу росіянам, які видали йому вогнепальну зброю, російську "горку" й інструкції щодо подальших дій щодо цивільних осіб.

"Було встановлено, що, перебуваючи на ворожому БТРі спільно з р**истами, він увірвався в будинок свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців територіальної оборони. У разі захоплення Київщини він планував увійти в склад окупаційної адміністрації та продовжити репресії проти українців", — ідеться в пресрелізі відомства.

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Після деокупації частини регіону підозрюваний залишився на Київщині. Для приховання фактів причетності до скоєння воєнних злочинів, мешканець Бучі вступив у добровольчий батальйон територіальної оборони.

У ході слідства також встановили, що колаборант у майбутньому планував передавати ЗС РФ розвідувальні дані щодо дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України у Київській області. Мешканцю Бучі, за даними СБУ, пред'явили підозру за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу — "Колобараційна діяльність". Місцевому жителю Київщини також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо вина підозрюваного буде доведена в суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про затримання в Дніпрі соратника екснардепа Іллі Киви, який допомагав російським військам виявляти позиції систем ППО.

Також повідомлялося, що СБУ ліквідувала в Харківській області дві групи диверсантів із ПВК "Вагнер".