СБУ затримала в Дніпрі соратника Киви, який "полював" на позиції ППО (фото)

Силові відомства не уточнюють ПІБ затриманого, але, за даними ЗМІ, йдеться про місцевого підприємця Костянтина Малахова.

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Служба безпеки повідомила про викриття і затримання соратника екснардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, який коригував ракетні удари ЗС РФ та "полював" за позиціями засобів ППО в Дніпрі. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Затриманим, як зазначають правоохоронці, виявився один із топсоратників екснардепа-колаборанта Іллі Киви. Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ підозрюваний залишився у Дніпрі та здійснював підривну діяльність на користь країни-агресора.

Соратник Іллі Киви, за даними СБУ, передавав окупантам інформацію про місцезнаходження підрозділів української армії та координати критичних об'єктів інфраструктури. Крім цього, як сказано у пресрелізі, затриманий намагався встановити геолокацію підрозділів протиповітряної оборони у Дніпрі.

"Колаборантом виявився місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, на пропозицію нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об'єднань, підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ. У своїх звітах він оприлюднив фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об'єктами", — продовжили в СБУ та додали, що отримані відомості ЗС РФ використали для здійснення ракетних ударів по Дніпру.

Топсоратнику Іллі Киви висунули підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — "Державна зрада". Суд також обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Дніпропетровська обласна прокуратура уточнює, що підозрюваний передавав секретні відомості через месенджер Telegram і звітував перед своїми кураторами про наслідки вже здійснених ракетних ударів по Дніпру. Під час проведення слідчих дій силовики знайшли у соратника Іллі Киви мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Силові відомства не уточнюють ПІБ затриманого, проте, як стверджує видання "Українська правда", йдеться про місцевого підприємця Костянтина Малахова. Згідно з інформацією з відкритих джерел, підозрюваний очолював дніпровський осередок організації "Всеукраїнський союз ветеранів АТО".

[ + – ] Соратник Іллі Киви "полював" у Дніпрі на позиції ППО [ + – ] Соратник Іллі Киви "полював" у Дніпрі на позиції ППО [ + – ] Соратник Іллі Киви "полював" у Дніпрі на позиції ППО [ + – ] Соратник Іллі Киви "полював" у Дніпрі на позиції ППО [ + – ] Соратник Іллі Киви "полював" у Дніпрі на позиції ППО

Зазначимо, що раніше СБУ повідомила про ліквідацію у Києві банди, якою керував колишній народний депутат Ілля Кива.

Також повідомлялося, що в Одесі було затримано соратників Іллі Киви, які готували заворушення в обласному центрі 2 травня.