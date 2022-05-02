Затримані помічники Киви планували провокації в Одесі 2 травня, — ДБР (фото, відео)

Слідство вважає, що на замовлення екснардепа затримані знаходили "спортсменів" в Одесі та залучали їх до участі в акціях та мітингах, які фінансувала "ОПЗЖ".

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Державне бюро розслідувань затримало довірених осіб екснардепа Іллі Киви, які мали влаштувати провокації в річницю одеських подій 2 травня 2014 року. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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"Співробітники Держбюро розслідувань на Одещині затримали одного з довірених осіб колишнього нардепа та зрадника України Іллі Киви. На замовлення забороненої партії "ОПЗЖ" він мав організувати акції в Одесі та інших регіонах України", — йдеться в публікації.

[ + – ] Затримані тітушки Іллі Киви [ + – ] Затримані тітушки Іллі Киви Фото: ДБР

Слідство вважає, що на замовлення Киви затриманий мав знайти "спортсменів" в Одесі та залучити їх до участі в акціях та мітингах на території країни.

Ще один "помічник" Киви ховався від правоохоронців у Закарпатській області. Його роль полягала в пошуку так званих тітушок, які відповідали за охорону політиків з "ОПЗЖ" під час масових заходів в Одеській та Київській областях.

Довірена особа Киви давала вказівки учасникам провокацій, зокрема, щодо застосування фізичної сили. Повідомляють, що проведення цих масових заходів фінансували з "ОПЗЖ".

Держбюро встановило особи 30 тітушок, яких керівництво згаданої політичної організації залучило як силовий блок. Перевіряють їхню причетність до організації провокацій 2 травня 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній нардеп Верховної Ради України Ілля Кива, якого підозрюють в держзраді, визнав, що під час нещодавнього обстрілу Одеси російські ракети влучили в житловий комплекс. Кива уточнив, що це були ракети класу "Калібр".