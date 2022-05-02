Задержанные "помощники" Кивы планировали провокации в Одессе 2 мая, — ГБР (фото, видео)

Следствие считает, что по заказу экс-нардепа задержанные находили "спортсменов" в Одессе и привлекали их к участию в акциях и митингах, которые финансировала "ОПЗЖ".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Государственное бюро расследований задержало доверенных лиц экс-нардепа Ильи Кивы, которые должны были устроить провокации в годовщину одесских событий 2 мая 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"Сотрудники Госбюро расследований в Одесской области задержали одного из доверенных лиц бывшего нардепа и предателя Украины Ильи Кивы. По заказу запрещенной партии "ОПЗЖ" он должен был организовать акции в Одессе и других регионах Украины", — говорится в публикации.

[ + – ] Задержанные титушки Ильи Кивы. [ + – ] Задержанные титушки Ильи Кивы. Фото: ГБР

Следствие считает, что по заказу Кивы задержанный должен был найти "спортсменов" в Одессе и привлечь их к участию в акциях и митингах на территории страны.

Еще один "помощник" Кивы скрывался от правоохранителей в Закарпатской области. Его роль состояла в поиске т.н. титушек, отвечавших за охрану политиков из "ОПЗЖ" во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях.

Доверенное лицо Кивы давал указания участникам провокаций, в частности, в том, что касается применения физической силы. Сообщается, что проведение этих массовых мероприятий финансировалось из "ОПЗЖ".

Госбюро установило личности 30 титушек, которых руководство упомянутой политической организации задействовало в качестве силового блока. Проверяется их причастность к организации провокаций 2 мая 2022 года.

Ранее Фокус сообщал, что бывший нардеп Верховной Рады Украины Илья Кива, подозревающийся в госизмене, признал, что во время недавнего обстрела Одессы российские ракеты попали в жилой комплекс. Кива уточнил, что это были ракеты класса "Калибр".