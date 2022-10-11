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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ задержала в Днепре соратника Кивы, который "охотился" на позиции ПВО (фото)

Константин Малахов Днепр задержание СБУ Илья Кива коллаборант
В Днепре задержали бизнесмена-коллаборанта

Силовые ведомства не уточняют ФИО задержанного, но, по данным СМИ, речь идет о местном предпринимателе Константине Малахове.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании соратника экс-нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который корректировал ракетные удары ВС РФ и "охотился" за позициями средств ПВО в Днепре. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Задержанным, как отмечают правоохранители, оказался один из топ-соратников экс-нардепа-коллаборанта Ильи Кивы. После полномасштабного вторжения ВС РФ подозреваемый остался в Днепре и осуществлял подрывную деятельность в интересах страны-агрессора.

Соратник Ильи Кивы, по данным СБУ, передавал оккупантам информацию о месторасположении подразделений украинской армии и координаты критических объектов инфраструктуры. Помимо этого, как сказано в пресс-релизе, задержанный пытался установить геолокацию подразделений противовоздушной обороны в Днепре.

"Коллаборантом оказался местный бизнесмен в сфере IT, который в 2014 году познакомился с Кивой. Впоследствии, по предложению нардепа-предателя, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии ОПЗЖ. В своих отчетах он обнародовал фото- и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами", — продолжили в СБУ и добавили, что полученные сведения ВС РФ использовали для осуществления ракетных ударов по Днепру.

Топ-соратнику Ильи Кивы предъявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена". Суд также избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Днепропетровская областная прокуратура уточняет, что подозреваемый передавал секретные сведения через мессенджер Telegram и отчитывался перед своими кураторами о последствиях уже осуществленных ракетных ударах по Днепру. Во время проведения следственных действий силовики обнаружили у соратника Ильи Кивы мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Силовые ведомства не уточняют ФИО задержанного, однако, как утверждает издание "Украинская правда", речь идет о местном предпринимателе Константине Малахове. Согласно информации из открытых источников, подозреваемый возглавлял днепровскую ячейку организации "Всеукраинский союз ветеранов АТО".

Соратник Илья Кива коллаборант СБУ корректировщик Fullscreen
Соратник Ильи Кивы "охотился" в Днепре на позиции ПВО
Соратник Илья Кива коллаборант СБУ корректировщик Fullscreen
Соратник Ильи Кивы "охотился" в Днепре на позиции ПВО
Соратник Илья Кива коллаборант СБУ корректировщик Fullscreen
Соратник Ильи Кивы "охотился" в Днепре на позиции ПВО
Соратник Илья Кива коллаборант СБУ корректировщик Fullscreen
Соратник Ильи Кивы "охотился" в Днепре на позиции ПВО
Соратник Илья Кива коллаборант СБУ корректировщик Fullscreen
Соратник Ильи Кивы "охотился" в Днепре на позиции ПВО
Соратник Илья Кива коллаборант СБУ корректировщик
Соратник Илья Кива коллаборант СБУ корректировщик
Соратник Илья Кива коллаборант СБУ корректировщик
Соратник Илья Кива коллаборант СБУ корректировщик
Соратник Илья Кива коллаборант СБУ корректировщик

Отметим, что ранее СБУ сообщила о ликвидации в Киеве банды, которой руководитель бывший народный депутат Илья Кива.

Также сообщалось, что в Одессе были задержаны соратники Ильи Кивы, которые готовили беспорядки в областном центре 2 мая.