СБУ задержала в Днепре соратника Кивы, который "охотился" на позиции ПВО (фото)

Силовые ведомства не уточняют ФИО задержанного, но, по данным СМИ, речь идет о местном предпринимателе Константине Малахове.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании соратника экс-нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который корректировал ракетные удары ВС РФ и "охотился" за позициями средств ПВО в Днепре. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Задержанным, как отмечают правоохранители, оказался один из топ-соратников экс-нардепа-коллаборанта Ильи Кивы. После полномасштабного вторжения ВС РФ подозреваемый остался в Днепре и осуществлял подрывную деятельность в интересах страны-агрессора.

Соратник Ильи Кивы, по данным СБУ, передавал оккупантам информацию о месторасположении подразделений украинской армии и координаты критических объектов инфраструктуры. Помимо этого, как сказано в пресс-релизе, задержанный пытался установить геолокацию подразделений противовоздушной обороны в Днепре.

"Коллаборантом оказался местный бизнесмен в сфере IT, который в 2014 году познакомился с Кивой. Впоследствии, по предложению нардепа-предателя, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии ОПЗЖ. В своих отчетах он обнародовал фото- и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами", — продолжили в СБУ и добавили, что полученные сведения ВС РФ использовали для осуществления ракетных ударов по Днепру.

Топ-соратнику Ильи Кивы предъявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена". Суд также избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Днепропетровская областная прокуратура уточняет, что подозреваемый передавал секретные сведения через мессенджер Telegram и отчитывался перед своими кураторами о последствиях уже осуществленных ракетных ударах по Днепру. Во время проведения следственных действий силовики обнаружили у соратника Ильи Кивы мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Силовые ведомства не уточняют ФИО задержанного, однако, как утверждает издание "Украинская правда", речь идет о местном предпринимателе Константине Малахове. Согласно информации из открытых источников, подозреваемый возглавлял днепровскую ячейку организации "Всеукраинский союз ветеранов АТО".

[ + – ] Соратник Ильи Кивы "охотился" в Днепре на позиции ПВО [ + – ] Соратник Ильи Кивы "охотился" в Днепре на позиции ПВО [ + – ] Соратник Ильи Кивы "охотился" в Днепре на позиции ПВО [ + – ] Соратник Ильи Кивы "охотился" в Днепре на позиции ПВО [ + – ] Соратник Ильи Кивы "охотился" в Днепре на позиции ПВО

Отметим, что ранее СБУ сообщила о ликвидации в Киеве банды, которой руководитель бывший народный депутат Илья Кива.

Также сообщалось, что в Одессе были задержаны соратники Ильи Кивы, которые готовили беспорядки в областном центре 2 мая.