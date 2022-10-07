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Украина Российско-украинская война

СБУ ликвидировала в Киеве банду, которой из России управлял Илья Кива (фото, видео)

Илья Кива нардеп парламентарий ОПЗЖ
Фото: УНИАН | СБУ ликвидировала в Киеве банду, которой управлял Илья Кива

Подозреваемые наладили наркобизнес и оставались в Киевской области для поддержки ВС РФ в случае оккупации столицы.

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Служба безопасности сообщила о нейтрализации в Киеве преступной группировки, которой с территории России управлял бывший нардеп-коллаборант Илья Кива. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, нейтрализованная группировка действовала под видом силовой ячейки запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Участники банды, как утверждают в СБУ, являлись членами организации "Патриоты за жизнь", которая контролировалась бывшим нардепом-коллаборантом Ильей Кивой.

До отъезда экс-парламентария в Россию группировка выполняла задания по дестабилизации ситуации в стране, а также охраняла публичные мероприятия с участием представителей ОПЗЖ в Киеве. За участие в подобных акциях граждане получали денежные средства от своих кураторов из запрещенной партии.

"В состав группировки входило не менее 12 человек, причастных к криминальным кругам. Их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения России. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры. По замыслу бывшего нардепа, участники банды должны остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона", — сказано в сообщении СБУ.

Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие Fullscreen
СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков
Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие Fullscreen
СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков
Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие Fullscreen
СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков
Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие Fullscreen
СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков
Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие Fullscreen
СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков
Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие Fullscreen
СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков
Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие Fullscreen
СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков
Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие
Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие
Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие
Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие
Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие
Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие
Группировка Кива СБУ ликвидация банда нарколаборатории наркотики оружие

Более того, как утверждают правоохранители, после деоккупации Киевской области участники группировки наладили наркобизнес, чтобы получать дополнительные средства. В ходе следствия было установлено, что участники группировки организовали производство и сбыт партий амфетамина, а две нарколаборатории находились в частных домах.

Во время обысков оперативники обнаружили огнестрельное оружие и патроны к нему, а также подготовленные к продаже наркотики и оборудование, необходимое для производства запрещенных веществ.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса — "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сейчас решается вопрос о предъявлении подозрения и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей участникам группировки.

СБУ ликвидировала в Киеве банду, которой управлял экс-нардеп Илья Кива

Стоит отметить, что бывший народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который открыто поддержал вторжение России в Украину, в мае был объявлен в международный розыск.

Также сообщалось, что силовики задержали соратников Ильи Кивы, которые 2 мая планировали осуществить вооруженные провокации в Одесе.