СБУ ликвидировала в Киеве банду, которой из России управлял Илья Кива (фото, видео)

Подозреваемые наладили наркобизнес и оставались в Киевской области для поддержки ВС РФ в случае оккупации столицы.

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Служба безопасности сообщила о нейтрализации в Киеве преступной группировки, которой с территории России управлял бывший нардеп-коллаборант Илья Кива. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, нейтрализованная группировка действовала под видом силовой ячейки запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Участники банды, как утверждают в СБУ, являлись членами организации "Патриоты за жизнь", которая контролировалась бывшим нардепом-коллаборантом Ильей Кивой.

До отъезда экс-парламентария в Россию группировка выполняла задания по дестабилизации ситуации в стране, а также охраняла публичные мероприятия с участием представителей ОПЗЖ в Киеве. За участие в подобных акциях граждане получали денежные средства от своих кураторов из запрещенной партии.

"В состав группировки входило не менее 12 человек, причастных к криминальным кругам. Их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения России. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры. По замыслу бывшего нардепа, участники банды должны остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона", — сказано в сообщении СБУ.

[ + – ] СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков [ + – ] СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков [ + – ] СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков [ + – ] СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков [ + – ] СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков [ + – ] СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков [ + – ] СБУ нейтрализовала банду Кивы, которая организовала производство наркотиков

Более того, как утверждают правоохранители, после деоккупации Киевской области участники группировки наладили наркобизнес, чтобы получать дополнительные средства. В ходе следствия было установлено, что участники группировки организовали производство и сбыт партий амфетамина, а две нарколаборатории находились в частных домах.

Во время обысков оперативники обнаружили огнестрельное оружие и патроны к нему, а также подготовленные к продаже наркотики и оборудование, необходимое для производства запрещенных веществ.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса — "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сейчас решается вопрос о предъявлении подозрения и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей участникам группировки.

[ + – ] СБУ ликвидировала в Киеве банду, которой управлял экс-нардеп Илья Кива

Стоит отметить, что бывший народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который открыто поддержал вторжение России в Украину, в мае был объявлен в международный розыск.

Также сообщалось, что силовики задержали соратников Ильи Кивы, которые 2 мая планировали осуществить вооруженные провокации в Одесе.