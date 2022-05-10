Экс-нардеп Илья Кива объявлен в международный розыск, — ГБР

Бывшему парламентарию, который недавно попросил у Путина российский паспорт, грозит до 15 лет тюрьмы.

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Бывший народный депутат Украины из ОПЗЖ Илья Кива объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом во вторник, 10 мая, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По словам представителей ведомства, следователи ГБР завершили расследование в отношении экс-нардепа по факту совершения им антиукраинских действий и сегодня соответствующий обвинительный акт был направлен в суд.

По версии следствия, Кива, находясь на территории РФ, принял участие в пропагандистской программе на одном из российских телеканалов, в ходе которой призывал руководство России насильственным путем совершить переворот в Украине, предлагал убить президента Владимира Зеленского и других представителей властей, а также выступал за ведение агрессивной войны.

"Ранее следователь судья разрешил осуществление специального (заочного) досудебного расследования. По инициативе следователей Государственного бюро расследований бывший нардеп Илья Кива объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении ведомства.

Киве в Украине грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, еще до начала полномасштабной войны России с Украиной Кива улетел в Испанию. В начале марта его исключили из ОПЗЖ. А 15 марта политика лишили депутатского мандата.

В апреле Кива призвал Россию нанести ядерный удар по Украине. Помимо этого политик, выступая в эфире "Первого канала", обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище и паспорт гражданина России. Кива пообещал защищать государство-агрессора "как свою Родину".