В ОПЗЖ исключают Киву из партии: нардеп отреагировал

Решение партия объяснила тем, что Кива "провокатор, который подстрекает людей на гибель".

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко написал в своем Facebook, что нардеп Илья Кива исключен из политсилы. Бойко назвал Киву провокатором, который подстрекает людей во время войны.

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"Мы исключаем из партии Киву, который, уехав из страны, подстрекает людей и толкает их на гибель! Провокаторам, которые ставят под угрозу жизни людей, в нашей партии не место", — говорится в сообщении политика, опубликованном 2 марта.

На эту информацию отреагировал сам Илья Кива в Telegram, назвав Бойко предателем.

"Бойко — это предатель, который в очередной раз хочет выйти сухим из воды и усидеть своей *опой на двух стульях. Его задача сегодня сохранить свои газовые вышки в Украине и продолжить дальше жаловаться и сетовать на высокую цену на газ, для населения. Помните, пчелы против меда", — написал нардеп.

Еще Кива добавил, что Бойко вместе с олигархом Дмитрием Фирташем якобы давно работают на английскую разведку и сотрудничают с Офисом президента, притворяясь оппозицией. А его главная задача — уничтожть партию ОПЗЖ и главу политсовета партии Виктора Медведчука.

"И напомню этому агенту-Бойко: из партии может исключить только съезд, решением большинства. Поэтому не нужно свои желания, выдавать за действительность!" — подытожил Илья Кива.

Напомним, накануне вторжения России в Украину Илья Кива поздравил россиян с 23 февраля — Днем защитника отечества и заявил, что украинскому народу нужно освобождение.

Еще ранее Илья Кива заявил, что не вернется в Украину из Испании, потому что в Киеве на него давят и он ощущает политическое преследование.