"Украинскому народу нужно освобождение": Кива поздравил россиян с 23 февраля (видео)

В своем новом обращении парламентарий сказал, что "действия россиян несут мир", а Украина "пропитана неонацизмом и не имеет будущего".

Нардеп от партии "ОПЗЖ" Илья Кива 23 февраля поздравил россиян с Днем защитника отечества "от лица всего русскоговорящего населения Украины". В своем видеообращении он заявил, что "россияне несут надежду украинскому народу на возрождение".

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Кива рассказал, что он не только гражданин Украины и депутат, но и внук Героя Советского Союза. Нардеп решил обратиться к россиянам "от лица всего русскоговорящего населения Украины":

"С праздником вас, братья. С Днем защитника Отечества. С Днем Красной армии и военно-морского флота", — сказал Кива.

Депутат акцентировал "что мы до сих пор гордимся наследием той армии, которая дала этому миру жизнь". Кива обратился к россиянам, уточняя, что они слышат обвинения в свой адрес "от отдельных украинских политиканов — марионеток Запада". Но депутат "ОПЗЖ" попросил "помнить и знать, что действия россиян несут мир и надежду украинскому народу на возрождение".

Илья Кива заявил, что Украина порабощена и "поставлена на колени перед Западом". По его мнению, Украина пропитана нацизмом и не имеет будущего. Депутат заявил, что украинскому народу нужна помощь и освобождение.

Кива в своем обращении также заявил, что "украинцы, белорусы и русские — это один народ":

"Мы единая семья. И придет тот момент, когда мы воссоединимся и будем вместе", — подытожил свой монолог нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива.

[ + – ] Илья Кива поздравил россиян с 23 февраля

Илья Кива часто фигурирует в громких скандалах. Так, депутата остановили в Киеве за превышение скорости. 4 февраля он рассказал о том, что "банда мусоров хотела подкинуть ему 300 грамм кокаина".

16 февраля нардеп опубликовал новое видео, в котором заявил, что не вернется в Украину из Испании. Кива подчеркнул, что "не будет отдавать свою жизнь за Зеленского" и что в 2014 году получил две контузии.

В декабре 2021 года Кива заявил, что "уважает действия России". Он также добавил, что территории Украины должны войти в "славянский союз" и противостоять Западу.