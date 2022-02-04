Банда "мусоров" и 300 грамм кокаина: нардепа Киву остановили за превышение скорости (видео)

Представитель партии ОПЗЖ рассказал, как правоохранители удерживали его на трассе более 3 часов, а спецподразделение "ТОР" готовило "силовую провокацию".

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива заявил о попытке полицейских подбросить в его автомобиль наркотики. Об этом он сказал в видеообращении, которое он опубликовал в Telegram 4 февраля.

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"Банда "мусоров" во главе с Монастырским пыталась подбросить мне наркотики", – подписал видео Кива.

Политика остановили на киевской окружной городе из-за того, что его водитель превысил скорость и не прекратил движение по требованию полиции. Кива утверждает, что на трасе его продержали более 3 часов.

"Мне были предъявлены обвинения в том, что якобы документы, которые я предоставил сотрудникам полиции, поддельны. Я говорю сейчас о спецталоне, который лично мне выдавал начальник Нацполиции Украины Игорь Клименко", – продолжил он.

[ + – ] Кива говорит, что его "могли уничтожить как личность"

Спустя некоторое время приехало спецподразделение "ТОР" и следственно-оперативная группа, добавил нардеп.

"Они приехали для прямой провокации меня на силовые действия, что дало бы возможность проведения неотложных следственных действий, то есть обыска… Они собирались подбросить мне 300 грамм кокаина, который был бы уликой в предъявлении мне обвинений и вынесения приговора", – привел он подробности.

По словам Кивы, приговор ограничил бы его в свободе, "уничтожил как личность и лишил мандата нардепа".

Он показал скриншот письма от комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности главе МВД Денису Монастырскому.

[ + – ] Письмо комитета Рады Монастырскому

В ответе на него говорится о законных действиях и отсутствии нарушений работников полиции при досмотре Кивы.

"Нардепа Киву сотрудники полиции не задерживали и никаких административных материалов на него не составляли", – сообщили в МВД.

Отметим, что в ноябре 2021 года патрульные останавливали Киву за превышение скорости. Тогда правоохранители утверждали, что нардеп ехал на машине, которая зарегистрирована на Оксану Марченко, жену народного депутата, главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В декабре прошлого года Кива заявил, что специально становился героем скандалов для повышения популярности. Нардеп утверждал, что его пиар стоит "миллионы долларов", а он сделал имя "фактически на нуле".

Недавно Кива признался, что любит просматривать аккаунты "красивых девчонок" в соцсетях. По его словам, мораль в обществе падает, поэтому, сегодня "тр**нуться легче, чем выпить чай".

Илья Кива запомнился поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения в октябре прошлого года. Госбюро расследований за это открыло уголовное производство по подозрении в госизмене.