Банда "мусоров" і 300 грамів кокаїну: нардепа Киву зупинили за перевищення швидкості (відео)

Представник партії ОПЗЖ розповів, як правоохоронці утримували його на трасі понад 3 години, а спецпідрозділ "ТОР" готував "силову провокацію".

Народний депутат України від "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива заявив про спробу поліцейських підкинути в його автомобіль наркотики. Про це він сказав у відеозверненні, яке він опублікував у Telegram 4 лютого.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Банда "мусоров" на чолі з Монастирським намагалася підкинути мені наркотики", — підписав відео Кива.

Політика зупинили на київському окружному мості через те, що його водій перевищив швидкість і не припинив рух на вимогу поліції. Кива стверджує, що на трасі його протримали понад 3 години.

"Мені були висунуті звинувачення в тому, що нібито документи, які я надав співробітникам поліції, підроблені. Я говорю зараз про спецталон, який особисто мені видавав начальник Нацполіції України Ігор Клименко", — продовжив він.

[ + – ] Кива каже, що його "можли знищити як особистість"

Через деякий час приїхав спецпідрозділ "ТОР" і слідчо-оперативна група, додав нардеп.

"Вони приїхали для прямої провокації мене на силові дії, що дало б можливість проведення невідкладних слідчих дій, тобто обшуку... Вони збиралися підкинути мені 300 грамів кокаїну, що було б доказом у пред'явленні мені звинувачень та ухвалення вироку", — додав подробиці.

За словами Киви, вирок обмежив би його у свободі, "знищив як особистість і позбавив мандата нардепа".

Він показав скріншот листа від комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності главі МВС Денису Монастирському.

[ + – ] Лист Комітету Ради Монастирського

У відповіді на нього йдеться про законні дії та відсутність порушень працівників поліції під час огляду Киви.

"Нардепа Киву співробітники поліції не затримували і жодних адміністративних матеріалів на нього не складали", — повідомили в МВС.

Зазначимо, що в листопаді 2021 року патрульні зупиняли Киву за перевищення швидкості. Тоді правоохоронці стверджували, що нардеп їхав на машині, яка зареєстрована на Оксану Марченко, дружину народного депутата, голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

У грудні минулого року Кива заявив, що спеціально ставав героєм скандалів для підвищення популярності. Нардеп стверджував, що його піар коштує "мільйони доларів", а він зробив ім'я "фактично на нулі".

Нещодавно Кива зізнався, що любить переглядати акаунти "гарних дівчат" у соцмережах. За його словами, мораль у суспільстві падає, тому сьогодні "тр****ти легше, ніж випити чай".

Ілля Кива запам'ятався привітанням президента Росії Володимира Путіна з днем народження у жовтні минулого року. Держбюро розслідувань за це відкрило кримінальне провадження за підозрою у держзраді.