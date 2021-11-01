Іллю Киву зупинили через те, що він їхав на машині із "шаленою швидкістю", — ЗМІ (відео)

Силовики запевняють, що народний депутат їхав на машині із фальшивими номерами, зареєстрованій на Оксану Марченко.

Після зупинки автомобіля, в якому їхав народний депутат Ілля Кива, столичні патрульні дали коментарі "РБК-Україна", в яких йдеться, що Кива не був "метою" для правоохоронців — вони просто зупинили авто, яке грубо порушило правила дорожнього руху.

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З'ясувалося, що нардеп їхав в авто, яке зареєстроване на дружину народного депутата Віктора Медведчука Оксану Марченко.

"Він просто порушив. Їхав із шаленою швидкістю, як божевільний. Його зупинила патрульна поліція. Це ніяка не спецоперація", — йдеться у коментарях.

Також було сказано, що машина, в якій пересувався Кива, була із фальшивими номерами. Проте пізніше сам нардеп стверджував, що з документами на авто все гаразд, а викликана на місце події слідчо-оперативна група нібито це підтвердила.

Співробітники поліції склали протокол на водія Киви за порушення правил дорожнього руху й усіх відпустили.

Нагадаємо, що автомобіль народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви було зупинено патрульною поліцією сьогодні у Києві. Він заявив, що влада намагається "спровокувати його на конфлікт", але він "залишається в межах закону".

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила стягнення з Іллі Киви на користь держави 1,2 млн гривень необґрунтованого доходу за передавання в оренду жомової ями.