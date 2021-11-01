Киву зупинили за порушення правил дорожнього руху: нардеп назвав це провокацією

Ілля Кива запевняє, що поліція хотіла "заробити на ньому грошей".

Автомобіль народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви було зупинено патрульною поліцією сьогодні в Києві. Про це депутат заявив телеграм-каналу Pavlovsky News.

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Кива розповів журналістам, що його автомобіль зупинили "за порушення, якого не було, щоб заробити грошей", а також за те, що "автомобіль та документи в ньому є незаконними". На місце події було викликано оперативно-слідчу групу, проте складу злочину вони не виявили.

При цьому в деяких телеграм-каналах прокотилася чутка, що нардепа затримали за участю спецпризначенців, щоб вручити йому підозру в держзраді.

У коментарі "Стране" Ілля Кива заявив, що влада намагається "спровокувати його на конфлікт", але він "залишається в межах закону". Але після приїзду оперативно-слідчої групи були перевірені всі документи, "була встановлена істина, документи всі в порядку, незаконної зброї не виявилося", повідомив нардеп.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора України відкрив кримінальне провадження проти Іллі Киви за те, що він привітав Путіна з днем народження. У прокуратурі в цих діях побачили ознаки держзради. За це нардепу може загрожувати від 12 до 15 років ув'язнення.