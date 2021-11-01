Киву остановили за нарушение ПДД: нардеп назвал это провокацией (фото)

Парламентарий уверяет, что полиция хотела "заработать на нем денег", поскольку остановила "за нарушение, которого не было".

Автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы был остановлен патрульной полицией сегодня в Киеве. Об этом депутат заявил телеграм-каналу Pavlovsky News.

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Кива рассказал журналистам, что его автомобиль остановили "за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег", а также за то, что "автомобиль и документы в нем являются незаконными". На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа, однако состава преступления они не обнаружили.

При этом, в некоторых телеграм-каналах прокатился слух, что нардепа задержали с участием спецназа, чтобы вручить ему подозрение в госизмене.

В комментарии "Стране" Илья Кива заявил, что власти пытаются "спровоцировать его на конфликт", но он "остается в рамках закона". Но после приезда оперативно-следственной группы, были проверены все документы, "была установлена истина, документы все в порядке, незаконного оружия не оказалось", сообщил нардеп.

Напомним, Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство против Ильи Кивы за то, что он поздравил Путина с днем рождения. В прокуратуре в этих действиях увидели признаки госизмены. За это нардепу может грозить от 12 до 15 лет заключения.