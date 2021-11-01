Илью Киву остановили из-за того, что он ехал на машине с "бешенной скоростью", — СМИ (видео)

Силовики уверяют, что народный депутат ехал в машине с фальшивыми номерами, зарегистрированной на Оксану Марченко.

После остановки автомобиля, в котором ехал народный депутат Илья Кива, столичные патрульные дали комментарии "РБК-Украина", в которых говорится, что Кива не был "целью" для правоохранителей – они просто остановили авто, грубо нарушившее ПДД.

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Выяснилось, что нардеп ехал в авто, которое зарегистрировано на жену народного депутата Виктора Медведчука, Оксану Марченко.

"Он просто нарушил. Ехал с бешеной скоростью, как сумасшедший. Его остановила патрульная полиция. Это никакая не спецоперация", — говорится в комментариях.

Также было сказано, что машина, в которой передвигался Кива, была с фальшивыми номерами. Однако, позже сам нардеп утверждал, что с документами на авто все в порядке, а вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа якобы это подтвердила.

Сотрудники полиции составили протокол на водителя Кивы за нарушение ПДД и всех отпустили.

Напомним, что автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы был остановлен патрульной полицией сегодня в Киеве. Он заявил, что власти пытаются "спровоцировать его на конфликт", но он "остается в рамках закона".

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила взыскание с Ильи Кивы в пользу государства 1.2 млн гривен необоснованного дохода за передачу в аренду жомовой ямы.В решении суда говорилось, что Кива передал жомовую яму в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности.