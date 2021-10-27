С Кивы взыщут 1,2 млн гривен за жомовую яму: суд отклонил апелляцию

Адвокаты депутаты утверждали, что завышенная стоимость аренды ямы связана с тем, что под ней находится хранилище нефтепродуктов.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила взыскание с народного депутата от фракции ОПЗЖ Ильи Кивы в пользу государства 1.2 млн гривен необоснованного дохода за передачу в аренду жомовой ямы. Об этом сообщает Telegram-канал общественной организации "Центра противодействия коррупции" (ЦПК).

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Во время судебного заседания адвокаты депутата предложили в качестве аргумента утверждение, что высокая стоимость жомовой ямы обусловлена тем, что под ней якобы размещены резервуары для нефтепродуктов. Адвокаты попросили возобновить следствие и провести соответствующую экспертизу.

Однако судьи оставили ходатайство без удовлетворения, поскольку в договоре аренды нет упоминаний о том, что арендатор занимается хранением или переработкой нефтепродуктов.

В сообщении ЦПК также отмечено, что бюджет Украины впервые будет пополнен миллионом гривен с помощью инструмента конфискации граждан необоснованных активов.

Напомним, что в августе этого года Высший антикоррупционный суд Украины взыскал с народного депутата Ильи Кивы в пользу государства доход в размере 1,2 млн гривен за передачу в аренду жомовой ямы, посчитав его необоснованным.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о начале расследования по факту стрельбы из автоматического огнестрельного оружия народного депутата от фракции ОПЗЖ Ильи Кивы.