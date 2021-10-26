По факту стрельбы Ильи Кивы из автомата начато расследование, — Офис генпрокурора (видео)

В отношении нардепа, утверждает Ирина Венедиктова, есть достаточно много расследований, однако о правовой оценке его действий говорить пока рано.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о начале расследования по факту стрельбы из автоматического огнестрельного оружия народного депутата от фракции ОПЗЖ Ильи Кивы. Об этом информируют корреспонденты УНИАН.

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Пп словам генпрокурора, пока рано говорить о конкретной правовой оценке действиям Кивы, однако для начала расследования у прокуратуры есть все предпосылки.

"В отношении народного депутата у нас есть дела, и их, в принципе, в отношении этого народного депутата достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить. Когда у меня есть хотя бы промежуточный результат, то я об этом говорю", — отметила Венедиктова.

Также генпрокурор утвердительно ответила на уточняющий вопрос о расследовании именно по факту стрельбы, видео которой был выложен депутатом в Telegram. При этом она добавила, что когда дело дойдет до выдвижения подозрения Киве, то тогда станет известно, с какой квалификацией подписано подозрение.

"А на сегодня это преждевременный вопрос", — заключила Венедиктова.

Напомним, что в годовщину гибели Степана Бандеры депутат Илья Кива провозгласил себя "лидером украинского антифа", после чего совершил несколько выстрелов в небо из автоматического оружия.

Позже в Полтаве неизвестные разбили памятную доску в честь героя Советского Союза, ветерана Второй мировой войны Филиппа Денисовича Кивы, который приходится дедом народному депутату из ОПЗЖ Илье Киве.