"Смерть предателям!": Кива "объявил войну фашизму" и принялся стрелять из автомата (видео)

В годовщину гибели Степана Бандеры депутат провозгласил себя "лидером украинского антифа" и напомнил подробности убийства националиста. Парламентарий пожелал такой же участи всем, против кого собрался "воевать".

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива, вооружившись автоматом и выбравшись в лесистую местность, записал видеообращение, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В кадре политик, одетый в черный костюм, назвал себя "лидером антифашистов".

"Я, лидер антифашистского движения в Украине, внук героя Советского Союза — Кива Илья — не мог оставить оставить незамеченным событие, которое поставило точку 62 года назад. 15 октября 1959 года в Мюнхене был ликвидирован предатель родины, пособник нацистов — Степан "сопля", он же Бандера. И так должно быть с каждым, кто исповедует фашизм и ему прислуживает. Смерть предателям. Смерть фашизму", — заявил парламентарий, после чего совершил несколько выстрелов в небо из автоматического оружия.

Одновременно с началом стрельбы, которую начал Кива, за спиной нардепа начались залпы фейерверка.

Убийство Степана Бандеры

Степан Бандера — идеолог украинского национализма, деятель Организации украинских националистов (ОУН) и один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой была провозглашена борьба за независимость Украины.

Последние годы своей жизни Бандера провел в эмиграции, в конце 1950-х годов обосновался в Мюнхене. 15 октября националист был ликвидирован сотрудником КГБ СССР Богданом Сташинским, использовавшим в качестве орудия убийства шприц с цианистым калием.

Это видео — не первое за последнее время, вызвавшее резонанс в обществе. 7 октября Кива, стоя на фоне государственных флагов Украины, записал на камеру поздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину. Политик пожелал главе государства-агрессора "божьего благословения и здоровья" и назвал его лидером "дружественного нам народа".

Позже в общении с журналистами депутат объяснил свой поступок желанием "поздравить мужчину, у которого есть позиция, которую он отстаивает в интересах своего государства". Парламентарий заявил, что в Украине многим политикам следовало бы поучиться у главы Кремля тому, "как нужно управлять своей страной, как нужно выводить ее из кризиса и как можно заставить мир уважать свое государство"