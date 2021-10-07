"Да пребудет с вами сила": Кива поздравил Путина с днем рождения (видео)

Нардеп из фракции ОПЗЖ в своем видеообращении назвал российского президента лидером "дружественного" украинцам народа и "великим правителем".

Народный депутат из фракции ОПЗЖ Илья Кива записал видеообращение, в котором поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Политик пожелал главе государства-агрессора "божьего благословения и здоровья" и назвал его лидером "дружественного нам народа". Соответствующий пост появился в телеграм-канале нардепа в четверг, 7 октября.

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"Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа. Владимир Владимирович Путин, с днем рождения. Сил вам, божьего благословения и здоровья", — сказал Кива по случаю 69-летия президента РФ.

Депутат назвал Путина человеком, который вернул "своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире", и пишет "новую историю славянского мира и славянского единства". Помимо этого Кива охарактеризовал президента РФ как "защитника морали и веры", чье имя "записано в истории человечества, как великого правителя".

"Да пребудет с вами сила. С днем рождения Владимир Владимирович", — добавил нардеп.

[ + – ] Видео поздравления

Напомним, ранее Офис генпрокурора и сотрудники Госбюро расследований вручили Киве подозрение за использование советской символики. Речь идет о шапке с военной кокардой, в центре которой – красная звезда с серпом и молотом.

После этого нардеп выступил на российском телевидении, где обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке "посадить его как лидера антифашистского движения.

Недавно Кива также писал о том, как в 2014 году он "был на майдане одураченный евроинтеграцией" и выразил сожаление, что у беглого президента Украины Виктора Януковича тогда "не хватило духу давить нас, тех, кто скакал как идиоты, танками и БТРами".