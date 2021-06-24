"Дед мной бы гордился": Киве вручили подозрение из-за шапки с советской символикой (видео)

Нардеп утверждает, что Генпрокуратура и ГБР подозревают его в пропаганде коммунистического режима.

Генеральная прокуратура и сотрудники Государственного бюро расследований пришли в спортивный клуб для вручения подозрения народному депутату Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илье Киве.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщает сам парламентарий в своем Telegram-канале, повестку ему вручили за использование советской символики по статье 431-1 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, эта статья УК предусматривает наказание за изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики, а также пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

"Арестовать за шапку! Мой дед, Герой Советского Союза, мной бы гордился. Улика преступления всегда со мной. Больше ничего не смогли нарыть, кроме шапки со звездой", – заявил Кива.

На видео, размещенном парламентарием, действительно можно увидеть мужчин, занятых оформлением документов и самого Киву со своим адвокатом.

Также Кива сообщил, что его пригласили в Генпрокуратуру в качестве свидетеля.

"Я ношу советскую символику, когда у меня есть на это свободное время", – заявляет нардеп на втором видео.

Прощаясь с визитерами, Кива протягивает им руку и говорит, что рукопожатие с офицером – это "не западло".

"Мы скоро придем к власти, все в этих шапках ходить будем", – резюмировал Илья Кива.

[ + – ] Видео Ильи Кивы

В последний день 2020 года Илья Кива опубликовал фото в шапке с военной кокардой, в центре которой – красная звезда с серпом и молотом и предложил арестовать его.

Ранее Илья Кива оценил возможную драку с со своим коллегой по парламенту, нардепом от "Слуги народа" Василием Вирастюком.

Также мы рассказывали, как Илья Кива оконфузился в Верховной Раде. Представитель партии ОПЗЖ спрятался за колонной, расстегнул ремень, приспустил брюки до нижнего белья, поправил свою рубашку и натянул штаны обратно.

Фокус писал о том, что Илья Кива, поздравляя ученых с Днем науки, сравнил себя с Галилеем и Коперником.