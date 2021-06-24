"Дід мною пишався б": Киві вручили підозру через шапку з радянською символікою (відео)

Нардеп стверджує, що Генпрокуратура та ДБР підозрюють його в пропаганді комуністичного режиму.

Генеральна прокуратура і співробітники Державного бюро розслідувань прийшли в спортивний клуб для вручення підозри народному депутату України від партії "Опозиційна платформа — за життя" Іллі Киві.

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Як повідомляє сам парламентарій в своєму Telegram-каналі, повістку йому вручили за використання радянської символіки за статтею 431-1 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, ця стаття КК передбачає покарання за виготовлення і поширення комуністичної, нацистської символіки, а також пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

"Заарештувати за шапку! Мій дід, Герой Радянського Союзу, мною би пишався. Доказ злочину завжди зі мною. Більше нічого не змогли нарити, крім шапки із зіркою", — заявив Кива.

На відео, розміщеному парламентарієм, дійсно можна побачити чоловіків, зайнятих оформленням документів і власне Киву зі своїм адвокатом.

Також Кива повідомив, що його запросили в Генпрокуратуру як свідка.

"Я ношу радянську символіку, коли в мене є на це вільний час", — заявляє нардеп на другому відео.

Прощаючись з візитерами, Кива простягає їм руку і каже, що рукостискання з офіцером — це "не западло".

"Ми скоро прийдемо до влади, всі в цих шапках ходитимемо", — резюмував Ілля Кива.

[ + – ] Відео Іллі Киви

В останній день 2020 року Ілля Кива опублікував фото в шапці з військовою кокардою, в центрі якої — червона зірка із серпом і молотом і запропонував заарештувати його.

Раніше Ілля Кива оцінив можливу бійку зі своїм колегою по парламенту, нардепом від "Слуги народу" Василем Вірастюком.

Також ми розповідали, як Ілля Кива осоромився у Верховній Раді. Представник партії ОПЗЖ сховався за колоною, розстебнув ремінь, приспустив штани до спідньої білизни, поправив свою сорочку і натягнув штани назад.

Фокус писав про те, що Ілля Кива, вітаючи вчених із Днем науки, порівняв себе з Галілеєм і Коперником.