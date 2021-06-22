"Щоб садити на ж*пу, не обов'язково бити в щелепу": Кива оцінив можливу бійку з Вірастюком (відео)

На думку нардепа, йому не обов'язково застосовувати фізичну силу. Буде нібито достатньо "подивитися в очі" своєму супернику.

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа — за життя" Ілля Кива заявив, що у разі можливого конфлікту в Раді впорається з парламентарієм від "Слуги народу" Василем Вірастюком та без застосування фізичної сили.

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У коментарі виданню Сегодня нардеп відповів на питання, чи здатний він протистояти Василю Вірастюку, якщо той вирішить застосувати силу і свої професійні спортивні якості в сесійній залі Ради.

"Щоб жити на вулиці, не треба бути найсильнішим, не треба бути майстром спорту з дзюдо, просто всередині потрібно мати стержень. Для того, щоб садити на ж*пу, не обовʼязково бити в щелепу, досить просто подивитися", — заявив Ілля Кива.

[ + – ] Коментар Іллі Киви

Нагадаємо, 18 червня Ілля Кива осоромився у Верховній Раді. Представник партії ОПЗЖ сховався за колоною, розстебнув ремінь, приспустив штани до нижньої білизни, поправив свою сорочку і натягнув штани назад.

Також ми писали, що Ілля Кива обрушився з критикою на київського мера Віталія Кличка, назвавши останнього "сутенером і наркоторговцем".

Фокус повідомляв про те, що Ілля Кива, вітаючи вчених з Днем науки, порівняв себе з Галілеєм і Коперником.