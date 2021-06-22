"Чтобы сажать на ж*пу, не обязательно бить в челюсть": Кива оценил возможную драку с Вирастюком (видео)

По мнению нардепа, ему не обязательно применять физическую силу. Будет якобы достаточно "посмотреть в глаза" своему сопернику.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива заявил, что в случае возможного конфликта в Раде справится с парламентариев от "Слуги народа" Василием Вирастюком и без применения физической силы.

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В комментарии изданию Сегодня нардеп ответил на вопрос, способен ли он противостоять Василию Вирастюку, если тот решит применить силу и свои профессиональные спортивные качества в сессионном зале Рады.

"Чтобы жить на улице, не надо быть самым сильным, не надо быть мастером спорта по дзюдо, просто внутри нужно иметь стержень. Для того, чтобы садить на ж*пу, не обязательно бить в челюсть, достаточно просто посмотреть", – заявил Илья Кива.

[ + – ] Комментарий Ильи Кивы

Напомним, 18 июня Илья Кива оконфузился в Верховной Раде. Представитель партии ОПЗЖ спрятался за колонной, расстегнул ремень, приспустил брюки до нижнего белья, поправил свою рубашку и натянул штаны обратно.

Также мы писали, что Илья Кива обрушился с критикой на киевского мэра Виталия Кличко, назвав последнего "сутенером и наркоторговцем".

Фокус сообщал о том, что Илья Кива, поздравляя ученых с Днем науки, сравнил себя с Галилеем и Коперником.