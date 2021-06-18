Спустил штаны в сессионном зале: нардеп Илья Кива снова оконфузился в Верховной Раде

Позже выяснилось, что парламентарий решил поправить рубашку, не выходя из сессионого зала. А во время внеурочного вечернего туалета он даже сумел поздороваться с коллегами-депутатами.

Илья Кива, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ), снова оконфузился в Верховной Раде, спустив штаны. Об этом пишет UNIAN.

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На этот раз представитель ОПЗЖ спрятался за колонной, расстегнул ремень, приспустил брюки до нижнего белья, поправил свою рубашку и натянул штаны обратно.

Производя все эти манипуляции, Илья Кива, видимо забыл о том, что из ложи прессы прекрасно просматриваются все, даже самые укромные уголки сессионного зала, так что видео его не совсем приличных манипуляций уже оказалось в соцсетях.

Первым его опубликовал Telegram-канал "Hello Rada".

Примечательно, но во время своего внеурочного туалета, Илья Кива успел поздороваться с коллегами-депутатами и даже обменяться приветственными кивками. Некоторые из них просто с интересом наблюдали за тем, как он "сражается" с брюками.

Авторы ролика отметили, что Киву засняли за крайне интимным поведением сразу после стычки со "слугой народа" Николаем Тищенко.

Напомним, драка нардепов произошла 17 июня во время рассмотрения законопроекта, которым регулируется деятельность Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Нардеп Александр Лукашев от "ОПЗЖ" выступил против высоких зарплат сотрудников совета, а в ответ глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что оппонентов надо "расстрелять".

"У нас спросили, когда закончится эпоха бедности — тогда, когда закончится эпоха вранья. А кончится она тогда, когда восставший народ вытащит эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины, и расстреляет", — заявил Никита Потураев.

После в Раде началась потасовка, а Илья Кива начал толкать Потураева. В защиту однопартийца выступил Николай Тищенко, и между ним и Кивой произошла небольшая стычка.

Из-за конфликта спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв.

Напомним о ранних конфузах Кивы в стенах Рады. 29 апреля он заявил журналистке "Апостроф ТВ", что у него есть "фан-клуб любителей члена Кивы".

А в прошлом году, во время голосования, нардеп занимался тем, что рассматривал фотографии обнаженной женщины.

В 2019 году Кива сначала переписывался с моделью из Одессы прямо в сессионном зале, а потом совершал некие манипуляции в области паха, что также попало на видео.