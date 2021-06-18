Спустив штани в сесійній залі: нардеп Ілля Кива знову осоромився у Верховній Раді

Пізніше з'ясувалося, що парламентарій вирішив поправити сорочку, не виходячи із сесійної зали. А під час позаурочного вечірнього туалету він навіть зумів привітатися з колегами-депутатами.

Ілля Кива, народний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ), знову осоромився у Верховній Раді, спустивши штани. Про це пише UNIAN.

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Цього разу представник ОПЗЖ сховався за колоною, розстебнув ремінь, приспустив штани до спідньої білизни, поправив свою сорочку і натягнув штани назад.

Виробляючи всі ці маніпуляції, Ілля Кива, мабуть, забув про те, що з ложі преси прекрасно проглядається все, навіть найбільш затишні куточки сесійної зали, тому відео його не зовсім пристойних маніпуляцій уже опинилося в соцмережах.

Першим його опублікував Telegram-канал "Hello Rada".

Примітно, але під час свого позаурочного туалету, Ілля Кива встиг привітатися з колегами-депутатами і навіть обмінятися вітальними кивками. Деякі з них просто з цікавістю спостерігали за тим, як він "бореться" зі штанами.

Автори ролика зазначили, що Киву зняли за вкрай інтимною поведінкою відразу після сутички зі "слугою народу" Миколою Тищенком.

Нагадаємо, бійка нардепів сталася 17 червня під час розгляду законопроекту, яким регулюється діяльність Нацради з питань телерадіомовлення.

Нардеп Олександр Лукашев від "ОПЗЖ" виступив проти високих зарплат співробітників ради, а у відповідь глава комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що опонентів треба "розстріляти".

"У нас запитали, коли закінчиться епоха бідності — тоді, коли закінчиться епоха брехні. А скінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне цю фракцію, сукупний статок якої можна порівняти з річним бюджетом України, і розстріляє", — заявив Микита Потураєв.

Після в Раді почалася бійка, а Ілля Кива почав штовхати Потураєва. На захист однопартійця виступив Микола Тищенко, і між ним та Кивою сталася невелика сутичка.

Через конфлікт спікер Дмитро Разумков оголосив перерву.

Нагадаємо про ранні конфузи Киви в стінах Ради. 29 квітня він заявив журналістці "Апостроф ТВ", що в нього є "фан-клуб любителів члена Киви".

А в минулому році, під час голосування, нардеп займався тим, що розглядав фотографії голої жінки.

У 2019 Кива спочатку листувався з моделлю з Одеси прямо в сесійній залі, а потім робив якісь маніпуляції в місці паху, що також потрапило на відео.