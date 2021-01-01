Илья Кива в шапке с красной звездой предложил арестовать его (фото)

Парламентарий отреагировал на скандал вокруг задержания туриста во Львове в таком же головном уборе.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в последний день уходящего 2020 года опубликовал фото в шапке с военной кокардой, в центре которой – красная звезда с серпом и молотом. Снимок появился на его странице в Фейсбуке.

"Нацист, арестуй меня!✌️ С этой звездой мой дед резал глотки фашистам!", – подписал он кадр. Таким образом парламентарий отреагировал на скандал, который вспыхнул во Львове после того, как там задержали 19-летнего киевлянина в такой же шапке. Львовская полиция открыла уголовное производство по факту нарушения закона о декоммунизации. Ему грозит срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Фото: Facebook/Илья Кива

Принятый в 2015 году закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" запрещает изготовление, распространение, а также использование символик коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Проще говоря, поводом для уголовной ответственности может стать ношение георгиевской ленты, одежды с символикой коммунистической партии, появление, как в случае с киевлянином, в шапке с красной звездой.

В Украине уже были случаи реальных приговоров за нарушение этого закона.

Так, в Кривом Роге мужчина получил год условно за ношение футболки с гербом СССР. Приговор был вынесен в октябре прошлого года. Еще один житель этого города стал фигурантом подобного уголовного дела в мае 2020 года. 66-летний пенсионер своими руками оформлял поздравительные открытки ко Дню Победы с помощью трафаретов, шаблонов и маркеров. На листовки мужчина наносил советские символы, запрещенные украинским законодательством, а также лозунги "Слава Красной армии! Слава русскому солдату", затем расклеивал их в центре города.

А Новотроицкий районный суд Херсонской области признал виновной пенсионерку в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима и приговорил к пяти годам лишения свободы с заменой на испытательный срок в один год. Причиной уголовного преследования пожилой женщины стал тот факт, что в течение 2016-2018 годов на своей странице в "Одноклассниках" она опубликовала фото и видеофайлы с изображениями символики КПУ.