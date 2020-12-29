Туристу из Киева грозит до 5 лет тюрьмы за появление во Львове в шапке с советской звездой

19-летний киевлянин посетил львовское кафе в шапке с советской военной кокардой.

Полиция Львовской области открыла уголовное дело против 19-летнего туриста из Киева, который надел шапку с советской военной кокардой.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

"Сегодня, 28 декабря, около 16:30, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Валовой во Львове находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика. На месте работала следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции. Правоохранители установили личность злоумышленника – 19-летнего жителя Киева", – говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа изъяла у туриста шапку с военной кокардой (там изображены серп и молот в красной звезде).

С 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Согласно документу, в Украине запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции.

Теперь молодому киевлянину грозит до пяти лет лишения свободы (по ч. 1 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Новотроицкий районный суд Херсонской области признал виновным пенсионерку в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима и приговорил к пяти годам лишения свободы с заменой на испытательный срок в один год.