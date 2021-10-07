"І прибуде з вами сила": Кива привітав Путіна з днем народження (відео)

Нардеп із фракції ОПЗЖ у своєму відеозверненні назвав російського президента лідером "дружнього" українцям народу і "великим правителем".

Народний депутат із фракції ОПЗЖ Ілля Кива записав відеозвернення, в якому привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження. Політик побажав главі держави-агресора "божого благословення і здоров'я" і назвав його лідером "дружнього нам народу". Відповідний допис з'явився в телеграм-каналі нардепа у четвер, 7 жовтня.

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"Сьогодні я хочу привітати лідера, дійсно лідера своєї нації і дружнього нам народу. Володимир Володимирович Путін, з днем народження. Сил вам, божого благословення і здоров'я", — сказав Кива з нагоди 69-річчя президента РФ.

Депутат назвав Путіна людиною, яка повернула "своїй країні та своєму народові колишню велич і повагу в усьому світі", і пише "нову історію слов'янського світу і слов'янської єдності". Крім цього Кива охарактеризував президента РФ як "захисника моралі та віри", чиє ім'я "записано в історії людства, як великого правителя".

"І прибуде з вами сила. З днем народження Володимир Володимирович", — додав нардеп.

[ + – ] Відео привітання

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора і співробітники Держбюро розслідувань вручили Киві підозру за використання радянської символіки. Йдеться про шапку з військовою кокардою, в центрі якої — червона зірка із серпом і молотом.

Після цього нардеп виступив на російському телебаченні, де звинуватив президента України Володимира Зеленського в спробі "посадити його як лідера антифашистського руху".

Нещодавно Кива також писав про те, як у 2014 році він "був на майдані обдурений євроінтеграцією" і висловив жаль, що у втікача президента України Віктора Януковича тоді "не вистачило духу тиснути нас, тих, хто скакав як ідіоти, танками і БТРами".