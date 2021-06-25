"Особисто Зеленський поставив завдання", — Кива на російському ТБ про провадження проти нього (відео)

Нардеп назвав себе "лідером антифашистського руху" і додав, що його нібито хочуть посадити до Дня незалежності.

Народний депутат від фракції ОТЗЖ Ілля Кива вийшов в ефір на російський телеканал "Росія-1", в якому розповів про кримінальне провадження проти нього.

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За словами нардепа, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі за "зірочку на шапці". Стаття говорить про "поширення і пропаганди нацистської та комуністичної символіки на території України".

"Дивіться, особисто Зеленський поставив завдання до Дня незалежності, до Дня незалежності посадити мене як лідера антифашистського руху, як одного з ключових гравців опозиції до вʼязниці. І у них під це знайшлася спеціальна стаття. Від 5 до 10. Експертизи пройдені… Фашизм процвітає, а антифашистів у вʼязницю садить. Ось і все", — сказав Кива.

Він також додав, що "хвора частина України" аплодуватиме Зеленському. Тому Україна сьогодні — це фашистська держава. За його словами українськими містами ходять "зігуючі натовпи", які залишаються безкарними. А тих людей, які шанують памʼять своїх предків, судять, тому він прийде на суд в шапці з червоною зіркою.

Зазначимо, що в пресслужбі Офісу генпрокурора заявили, що нардепу підозру не вручали

"Повістки про виклик до Офісу Генерального прокурора на допит у якості свідків у кримінальному провадженні за фактом поширення комуністичної символіки (ст. 436-1 КК України) вручені іншим особам", — заявили у пресслужбі.

Нагадаємо, вчора 24 червня Іллі Киві вручили підозру через шапку з радянською символікою. Його підозрюють у пропаганді комуністичного режиму.

Зазначимо, що 31 грудня 2020 року Ілля Кива опублікував фото в шапці з військової кокардою, в центрі якої — червона зірка з серпом і молотом і запропонував заарештувати його.

Раніше нардеп, вітаючи вчених з Днем науки, порівняв себе з Галілеєм і Коперником.