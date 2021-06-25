"Лично Зеленский поставил задачу", - Кива на российском ТВ о производстве против него (видео)

Нардеп назвал себя "лидером антифашистского движения" и добавил, что его якобы хотят посадить ко Дню независимости.

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива вышел в эфир на российский телеканал "Россия-1", в котором рассказал об уголовном производстве против него.

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По словам нардепа, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы за "звездочку на шапке". Статья говорит о "распространении и пропаганде нацистской и коммунистической символики на территории Украины".

"Смотрите, лично Зеленский поставил задачу до Дня независимости, до Дня независимости посадить меня как лидера антифашистского движения, как одного из ключевых игроков оппозиции в тюрьму. И у них под это нашлась специальная статья. От 5 до 10. Экспертизы пройдены… Фашизм процветает, а антифашистов в тюрьму садит. Вот и все.", — сказал Кива.

Он также добавил, что "больная часть Украины" будет аплодировать Зеленскому. Поэтому Украина сегодня — это фашистское государство. По его словам украинскими городами ходят "зигующие толпы", которые остаются безнаказанными. А тех людей, которых чтят память своих предков, судят, поэтому он придет на суд в шапке с красной звездой.

Отметим, что в пресс-службе Офиса генпрокурора заявили, что нардепу подозрение не вручалось

"Повестки о вызове в Офис Генерального прокурора на допрос в качестве свидетелей в уголовном производстве по факту распространения коммунистической символики (ст. 436-1 УК Украины) вручены другим лицам", — заявили в пресс-службе.

Напомним, вчера, 24 июня Илье Киве вручили подозрение из-за шапки с советской символикой. Его подозревают в пропаганде коммунистического режима.

Отметим, что 31 декабря 2020 года Илья Кива опубликовал фото в шапке с военной кокардой, в центре которой – красная звезда с серпом и молотом и предложил арестовать его.

Ранее нардеп поздравляя ученых с Днем науки, сравнил себя с Галилеем и Коперником.