"Смерть зрадникам!": Ківа "оголосив війну фашизму" і почав стріляти з автомату (відео)

У річницю загибелі Степана Бандери депутат проголосив себе "лідером українського антифа" і нагадав подробиці вбивства націоналіста. Парламентар побажав такої ж долі всім, проти кого зібрався "воювати".

Депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа — за життя" Ілля Ківа, озброївшись автоматом і вибравшись до лісистої місцевості, записав відеозвернення, яке опублікував в своєму телеграм-каналі.

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В кадрі політик, одягнений в чорний костюм, назвав себе "лідером антифашистів".

"Я, лідер антифашистського руху в Україні, онук героя Радянського Союзу — Ківа Ілля — не міг залишити непоміченою подія, яка поставила крапку 62 роки тому. 15 жовтня 1959 року в Мюнхені було ліквідовано зрадник батьківщини, пособника нацистів — Степана "соплю", він же Бандера. І так повинно бути з кожним, хто сповідує фашизм і йому прислуговує. Смерть зрадникам. Смерть фашизму", — заявив парламентар, після чого здійснив кілька пострілів у небо з автоматичної зброї.

Одночасно з початком стрільби, яку почав Ківа, за спиною нардепа почалися залпи феєрверку.

Вбивство Степана Бандери

Степан Бандера — ідеолог українського націоналізму, діяч Організації українських націоналістів (ОУН) і один з ініціаторів створення Української повстанської армії (УПА), метою якої була проголошена боротьба за незалежність України.

Останні роки свого життя Бандера провів в еміграції, в кінці 1950-х років влаштувався в Мюнхені. 15 жовтня націоналіст був ліквідований співробітником КДБ СРСР Богданом Сташинським, який використав в якості знаряддя вбивства шприц з ціаністим калієм.

Це відео Іллі Киви — не перше за останній час, що викликало резонанс в суспільстві. 7 жовтня нардеп, стоячи на фоні державних прапорів України, записав на камеру привітання з днем народження президенту Росії Володимиру Путіну. Політик побажав главі держави-агресора "божого благословення і здоров'я" і назвав його лідером "дружнього нам народу".

Пізніше в спілкуванні з журналістами депутат пояснив свій вчинок бажанням "привітати чоловіка, у якого є позиція, яку він відстоює в інтересах своєї держави". Парламентар заявив, що в Україні багатьом політикам варто було б повчитися у глави Кремля тому, "як потрібно керувати своєю країною, як потрібно виводити її з кризи і як можна змусити світ поважати свою державу"