"Я привітав чоловіка": Кива пояснив своє звернення до Путіна (відео)

За словами нардепа, українським політикам варто було б "повчитися у Путіна керувати своєю країною". У той же час відповідальність за війну на Донбасі і втрату Криму він поклав на Київ.

Депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива заявив про те, що привітав президента Росії Володимира Путіна із 69-річчям через повагу до нього. Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Новий час".

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"Я привітав насамперед чоловіка, в якого є позиція. Який вміє свою позицію відстоювати і відстоює він це в інтересах свого народу і своєї держави. Чому б багатьом політикам українським потрібно було б повчитися — як потрібно керувати своєю країною, як потрібно виводити її з кризи і як можна змусити світ поважати свою державу", — заявив політик.

Журналістка уточнила в нардепа, чи означає те, що повага до Путіна — результат того, що за його вказівкою був анексований Крим і була відправлена військова техніка на Схід України. У відповідь на це той заявив, що "Крим Україна втратила внаслідок своєї бездіяльності, провалу і здавання внутрішніх державних інтересів".

"Звичайно. Для того, щоб навколо шукати винних, ми нескінченно будемо перебувати в провалі та глибокій дупі. Шукати проблематику в самих собі і вирішувати проблему в собі насамперед. Крим Україна здала. Так, він анексований. Але я відчуваю до людини, навіть якщо вона противник, повагу. За її стійкість, за її дії, за її результативність. Ось і все", — сказав Кива.

Політик вважає, що якщо сьогодні РФ є для України противником, то вже незабаром може стати "прямим стратегічним та економічним партнером".

"І я це щиро говорю. І з того моменту, коли ми почнемо процес зближення, почне змінюватися внутрішня економічна ситуація в нашій країні. У будь-якому конфлікті потрібно знаходити компроміси. Нескінченно ненавидіти одне одного ми не зможемо. Ми повинні навчитися придушувати свою гординю, знаходити компроміси, сідати та шукати точки дотику", — сказав політик.

На питання журналістки нардепу про те, чи повинен Путін, на його погляд, нести відповідальність за свої дії щодо нашої країни перед світовою спільнотою і перед Україною, той заявив, що відповідальність повинен нести Київ.

"За що? За те, що ми здали свою територію без єдиного пострілу? За те, що ми своєю територією розрахувалися за державний переворот? Ще раз кажу, що це до нас питання, тому що ми ведемо так свою зовнішню політику, яка привела нас до ситуації, що склалася.

Представниця ЗМІ у відповідь на це заявила, що Путін повинен відповісти за збитий малайзійський Boeing і за велику кількість жертв через бойові дій на Донбасі.

Нагадаємо, що 7 жовтня Ілля Кива привітав із днем народження Володимира Путіна. Нардеп із фракції ОПЗЖ у своєму відеозверненні назвав російського президента лідером "дружнього" українцям народу і "великим правителем".

Зі свого боку, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко привітав Володимира Путіна з днем народження піснею "Ла-ла-ла" прямо з парламентської трибуни.