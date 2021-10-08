"Я поздравил мужчину": Кива объяснил свое обращение к Путину (видео)

По словам нардепа, украинским политикам следовало бы "поучиться у Путина управлять своей страной". В то же время ответственность за войну на Донбассе и потерю Крыма он возложил на Киев.

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о том, что поздравил президента России Владимира Путина с 69-летием из-за уважения к нему. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Новое время".

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"Я поздравил в первую очередь мужчину, у которого есть позиция. Который умеет свою позицию отстаивать и отстаивает он это в интересах своего народа и своего государства. Чему бы многим политикам украинским нужно было бы поучиться — как нужно управлять своей страной, как нужно выводить ее из кризиса и как можно заставить мир уважать свое государство", — заявил политик.

Журналистка уточнила у нардепа, означает ли то, что уважение к Путину — результат того, что по его указанию был аннексирован Крым и была отправлена военная техника на Восток Украины. В ответ на это тот заявил, что "Крым Украина потеряла вследствие своего бездействия, провала и сдачи внутренних государственных интересов".

"Конечно. Для того, чтобы вокруг искать виновных, мы бесконечно будем находиться в провале и глубокой заднице. Искать проблематику в самих себе и решать проблему в себе в первую очередь. Крым Украина сдала. Да, он аннексирован. Но я испытываю к человеку, даже если он противник, уважение. За его стойкость, за его действия, за его результативность. Вот и все", — сказал Кива.

Политик считает, что если сегодня РФ является для Украины противником, то уже вскоре может стать "прямым стратегическим и экономическим партнером".

"И я это искренне говорю. И с того момента, когда мы начнем процесс сближения, начнет изменяться внутренняя экономическая ситуация в нашей стране. В любом конфликте нужно находить компромиссы. Бесконечно ненавидеть друг друга мы не сможем. Мы должны научиться подавлять свою гордыню, находить компромиссы, садиться и искать точки соприкосновения", — сказал политик.

На вопрос журналистки нардепу о том, должен ли Путин, на его взгляд, нести ответственность за свои действия по отношению к нашей стране перед мировым сообществом и перед Украиной, тот заявил, что ответственность должен нести Киев.

"За что? За то, что мы сдали свою территорию без единого выстрела? За то, что мы свою территорию рассчитались за государственный переворот? Еще раз говорю, что это к нам вопросы, потому что мы ведем таким образом свою внешнюю политику, которая привела нас к сложившейся ситуации.

Представительница СМИ в ответ на это заявила, что Путин должен ответить за сбитый малайзийский Boeing и за большое количество жертв из-за боевых действий на Донбассе.

Напомним, что 7 октября Илья Кива поздравил с днем рождения Владимира Путина. Нардеп из фракции ОПЗЖ в своем видеообращении назвал российского президента лидером "дружественного" украинцам народа и "великим правителем".

В свою очередь, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко поздравил Владимира Путина с днем рождения песней "Ла-ла-ла" прямо с парламентской трибуны.