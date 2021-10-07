"Путин — х**ло, ла-ла-ла": Гончаренко поздравил президента РФ с днем рождения (видео)

Нардеп напомнил, что Путин отмечает свой день рождения 7 октября и предложил коллегам по Раде исполнить песню харьковских ультрас.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко поздравил Владимира Путина с днем рождения песней "Ла-ла-ла". Нардеп передал поздравление с трибуны Верховной Рады.

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Выступая перед парламентариями, Алексей Гончаренко напомнил, что 7 октября свой день рождения отмечает президент России Владимир Путин.

По случаю дня рождения нардеп от "Европейской солидарности" решил исполнить песню харьковских ультрас "Путин — х**ло, ла-ла-ла".

"У нас сегодня в мире есть именинник – звать его Владимир Путин. И давайте вместе скажем и напомним этому имениннику Владимиру Путину на весь мир украинскую народную песню, кстати из Харькова, давайте скажем: Путин – х**ло (продолжение подхватили нардепы — ред.), ла-ла-ла-ла. Вот так и будем работать", — заявил Алексей Гончаренко с трибуны парламента.

[ + – ] Гончаренко поздравил Путина с днем рождения

Ранее Фокус рассказывал, что бойцы ВСУ на репетиции военного парада спели песню про Путина. Военнослужащие, которые шли строевым шагом и под барабанный бой по Крещатику, исполнили песню харьковских ультрас "Путин — х**ло, ла-ла-ла".

Также Фокус сообщал, что суд отправил под стражу автора хита "Путин — х**ло, ла-ла-ла". Сергей Величко с другими членами "Нацкорпуса" отправились в СИЗО по обвинениям в создании преступной организации, которая занималась вымогательством у местных предпринимателей.