Суд отправил автора хита "Путин - х**ло" и других задержанных членов "Нацкорпуса" в СИЗО (видео)

Подозреваемые проведут под стражей по 60 суток без права залога. "Чили" в ходе заседания подчеркнул, что "осень в Украине явно не будет проукраинской".

Во время судебного заседания, которое длилось с 6 по 7 августа, Шевченковский районный суд Киева принял решение отправить в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога всех семерых членов "Нацкорпуса", которых 5 августа задержала в Харькове Служба безопасности Украины (СБУ) по подозрению в создании преступной организации, занимавшейся вымогательством у местных предпринимателей. Об этом сообщило Hromadske с места событий.

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Судебное заседание по избранию подозреваемым меры пресечения закончилось около трех часов ночи. Уже после его начала СБУ опубликовала записи телефонных разговоров, на которых, по словам силовиков, можно услышать "доказательства незаконной деятельности" задержанных в Харькове представителей "Нацкорпуса". На записях одни люди требовали от других, предположительно предпринимателей, деньги и угрожали физической расправой ("Я тебя похороню", "Посадим тебя на бутылку" и т.д.).

[ + – ] СБУ опубликовала записи телефонных разговоров, предположительно, задержанных представителей "Нацкорпуса"

Среди отправленных в СИЗО членов харьковского "Нацкорпуса" оказался и Сергей Величко (позывной — "Чили"). В организации заявили, что именно он является автором всемирно известной песни-кричалки "Путин — х**ло!". Отметим, впервые ее исполнили 30 марта 2014 года ультрас футбольного клуба "Металлист", который базировался именно в Харькове.

[ + – ] Сергей "Чили" Величко

В комментарии журналистам во время судебного заседания Сергей "Чили" Величко назвал производство сфабрикованным и подчеркнул, что "осень в Украине явно не будет проукраинской".

[ + – ] В ходе судебного заседания Сергей "Чили" Величко назвал сфабрикованным подозрение СБУ

Помимо Величко суд отправил в СИЗО:

Ивана Никифорова;

Сергея Козлюка;

Олега Скрипку;

Кирилла Крикунова;

Дмитрия Колесникова;

Артема Субочева.

[ + – ] В ходе судебного заседания Олег Скрипка также отрицал причастность к инкриминированным ему преступлениям

СБУ также сообщала о восьмом подозреваемом, которого пока не задержали. Предположительно, речь об Артеме Мошенкском, которого в начале июля подстрелили в Харькове, после чего его отправили на лечение в больницу Израиля.

В ходе заседания адвокаты просили суд не применять к подозреваемым меры пресечения или избрать более мягкую. Некоторые задержанные заверили, что не собираются убегать. Прокуроры же настаивали на взятии их под стражу и подчеркивали, что есть риски побега, давления на свидетелей и уничтожения вещественных доказательств. В итоге суд встал на сторону обвинения.

Во время заседания под зданием суда также проходила акция в поддержку задержанных членов харьковской ячейки "Нацкорпуса". Прямую трансляцию с места событий вели сами представители организации.

[ + – ] Задержание членов "Нацкорпуса" в Харькове: акция в поддержку подозреваемых под судом в Киеве

Примечательно, что соратники задержанных в Харькове членов "Нацкорпуса" начали собираться под зданием суда в Киеве еще с 10 утра. Изначально сообщалось, что именно тогда должно было начаться заседание по избранию меры пресечения подозреваемым, однако позже в СМИ рассказали, что его перенесли на 12:00. На Telegram-канале харьковской ячейки "Нацкорпуса" же написали о начале судебного заседания лишь в 13:35.

Представители организации заверяли, что под зданием суда собралось около 2 тысяч человек.

[ + – ] Задержание членов "Нацкорпуса" в Харькове: акция в поддержку подозреваемых под судом в Киеве

На акцию приехали и представители харьковской ячейки "Нацкорпуса". По дороге их автобусы на 4 часа заблокировали сотрудники СБУ. Силовики проводили осмотры и фотографировали находившихся в транспорте националистов.

В ходе акции лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий заявил журналистам, что ему "плевать на экс-главу МВД Арсена Авакова и Офис президента" и заверил, что в случае избрания судом меры пресечения в виде СИЗО "будет горячо".