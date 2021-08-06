"Мне плевать на Авакова и ОП. Сегодня будет горячо", - лидер "Нацкорпуса" Билецкий (видео)

Экс-командир полка "Азов" заверил, что если суд отправит его соратников в СИЗО, то во время апелляции властям будет "даже не в десять раз сложнее, чем сегодня".

Лидер "Национального корпуса" и бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что его "не волнуют бывший министр внутренних дел Арсен Аваков и Офис президента Украины" и заверил, что "сегодня будет горячо". Об этом он сказал в комментарии журналистам во время акции под зданием Шевченковского райсуда Киева, где избирают меру пресечения его соратникам по организации, которых накануне, 5 августа, задержала СБУ в Харькове. Соответствующее видео опубликовали на Telegram-канале PavlovskyNews.

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"Мне плевать как на Арсена Авакова, так и на Офис президента. Это подлость по отношению к ветеранам. И не думаю, что мы будем это терпеть. Если не будет справедливости — если будут меры пресечения в стиле следственного изолятора — сегодня будет горячо. Я уверен, что апелляция будет даже не в десять раз сложнее для власти, чем сегодня", — подчеркнул Билецкий.

На уточняющий вопрос журналиста лидер "Нацкорпуса" отметил, что под словом "горячо" имеет в виду, что "когда нельзя добиться правосудия — честный человек борется за справедливость".

"Мы делали это в 2014-м. Эти же парни, которые сейчас за решеткой, делали это в 2014-м. И тогда никто не говорил, что правда за теми СБУшниками, милиционерами, пожарными или военными, которые предали страну. Корки, печати, все, как и сегодня, было тогда у них", — заявил Билецкий.

[ + – ] Билецкий: "Мне плевать на Авакова и Офис президента. Сегодня будет горячо"

На странице харьковской ячейки "Нацкорпуса" в Telegram сообщается, что под зданием Шевченковского райсуда в Киеве собралось около 2 000 человек.

[ + – ] Акция под зданием Шевченковского суда в Киеве в поддержку задержанных в Харькове членов "Нацкорпуса"

Напомним, накануне, 5 августа, СБУ сообщила о задержании семерых членов "Нацкорпуса" в Харькове. Их подозревают в вымогательстве и создании преступной организации. Сегодня, 6 августа, в Шевченковском райсуде Киева им избирают меру пресечения.

Ночью 6 августа сотрудники СБУ заблокировали на блокпосте в Валках Харьковской области два автобуса с членами харьковской ячейки "Нацкорпуса", которые направлялись в Киев для участия в этой акции. Представителей организации фотографировали и досматривали. Им разрешили продолжить движение лишь спустя четыре часа.