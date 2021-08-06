"Мені плювати на Авакова і ОП. Сьогодні буде гаряче", — лідер "Нацкорпусу" Білецький (відео)

Екскомандир полку "Азов" запевнив, що якщо суд відправить його соратників у СІЗО, то під час апеляції владі буде "навіть не у десять разів складніше, ніж сьогодні".

Лідер "Національного корпусу" і колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що його "не хвилюють колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Офіс президента України" і запевнив, що "сьогодні буде гаряче". Про це він сказав у коментарі журналістам під час акції під будівлею Шевченківського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід його соратникам по організації, яких напередодні, 5 серпня, затримала СБУ в Харкові. Відповідне відео опублікували на Telegram-каналі PavlovskyNews.

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"Мені плювати як на Арсена Авакова, так і на Офіс президента. Це підлість стосовно ветеранів. І не думаю, що ми будемо це терпіти. Якщо не буде справедливості — якщо будуть запобіжні заходи у стилі слідчого ізолятора — сьогодні буде гаряче. Я упевнений, що апеляція буде навіть не в десять разів складнішою для влади, ніж сьогодні", — підкреслив Білецький.

На уточнювальне запитання журналіста лідер "Нацкорпусу" зазначив, що під словом "гаряче" має на увазі, що "коли не можна добитися правосуддя — чесна людина бореться за справедливість".

"Ми робили це у 2014-му. Ці ж хлопці, які зараз за ґратами, робили це у 2014-му. І тоді ніхто не говорив, що правда за тими СБУшниками, міліціонерами, пожежниками або військовими, які зрадили країну. Корки, печатки, все, як і сьогодні, було тоді у них", — заявив Білецький.

[ + – ] Білецький: "Мені плювати на Авакова та Офіс президента. Сьогодні буде гаряче"

На сторінці харківського осередку "Нацкорпусу" в Telegram повідомляється, що під будівлею Шевченківського райсуду в Києві зібралося близько 2 000 осіб.

[ + – ] Акція під будівлею Шевченківського суду в Києві на підтримку затриманих у Харкові членів "Нацкорпусу"

Нагадаємо, напередодні, 5 серпня, СБУ повідомила про затримання сімох членів "Нацкорпусу" в Харкові. Їх підозрюють у вимаганні та створенні злочинної організації. Сьогодні, 6 серпня, в Шевченківському райсуді Києва їм обирають запобіжний захід.

Вночі 6 серпня співробітники СБУ заблокували на блокпості у Валках Харківської області два автобуси з членами харківського осередку "Нацкорпусу", які прямували до Києва для участі в цій акції. Представників організації фотографували і оглядали. Їм дозволили продовжити рух лише через чотири години.