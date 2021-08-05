СБУ провела масові обшуки та затримання представників "Нацкорпусу" в Харкові (фото, відео)

Силовики підозрюють учасників організації в рекеті. Представники її місцевого осередку вже заявили, що йдеться про політичний тиск.

У четвер, 5 серпня, в Харкові й області почалися масштабні обшуки та затримання представників "Нацкорпусу" представниками Служби безпеки України (СБУ). Факт проведення оперативно-слідчих дій підтвердила виданню KHARKIV Today прессекретарка управління Служби безпеки України в Харківській області Лілія Домашенко.

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Зі свого боку, видання Deтектів INFO, посилаючись на власні джерела серед силовиків, повідомляє, що в четвер співробітники головного слідчого управління СБУ затримали кількох представників обласного осередку політичної партії "Національних корпус". Їх, як стверджують журналісти, звинувачують у створенні та участі в складі організованого злочинного угруповання, що спеціалізується на рекеті.

Як стверджує видання, "фронтмени ОЗУ протягом не менше трьох останніх років "кошмарили" заклади охорони здоров'я та підприємців, які надають ритуальні послуги на території Харківської області". Нібито серед них — 27-річний виходець з групи футбольних фанатів Harkiv Hooligans/Kharkov City Patriots та один із лідерів місцевого "Нацкорпусу" Сергій Величко ("Чилі" / "Чіллі-Віллі"), а також 31-річний учасник "азовського руху" Артем Мошенський, якого в липні поранили з пістолета в Харкові та який нині перебуває на лікуванні в Ізраїлі".

[ + – ] Сергій Величко та Артем Мошенський Фото: detective-info.com.ua

Журналісти пишуть, що угрупованню інкримінують кілька епізодів кримінальних злочинів у Харківській області, зокрема вимагання з погрозами застосування насильства, умисним знищенням і пошкодженням транспорту.

Інсайдер стверджує, що після проведення 50 обшуків за місцем проживання та в приміщеннях, які використовували представники "азовського руху", були знайдені зброя та боєприпаси.

Усього ж, за версією Dетектів INFO, затримані семеро учасників "азовського ОЗУ", зокрема Величко.

В Офісі генпрокурора з цього приводу пишуть: "затримані семеро учасників, зокрема організатори, підозрювані у вимаганні, перешкоді законній господарській діяльності й створенні злочинної організації та участі в ній".

У відомстві зазначають, що в діяльності організації всього були задіяні майже 50 осіб, серед яких чинні співробітники правоохоронних органів із досвідом ведення бойових дій.

"Вони спеціалізуються на скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів. Зокрема, вимагали від підприємців припинити займатися господарською діяльністю, також вимагали гроші у співробітників установ охорони здоров'я і суб'єктів господарювання, які надають ритуальні послуги на території Харкова й області", — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, щомісячно організація заробляла більше 1 мільйона гривень.

На ситуацію вже відреагував керівник харківського "Нацкорпусу" (за сумісництвом — голова громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації) Костянтин Немічев. На своїй сторінці у Facebook він назвав обшуки у своїх соратників "політичним тиском".

"Зеленський почав зачистку вулиці, розуміючи, що восени його чекають масові протести. Це говорить про одне — він готується до здавання України і боїться патріотів, які не дадуть йому це зробити!" — заявив Немічев.

[ + – ] На фотографії зліва направо — Величко та Немічев

Нагадаємо, раніше, 4 серпня, главі Харківської обласної ради Артуру Товмасяну повідомили про підозру співробітники Національного антикорупційного бюро України. Чиновника звинувачують у вимаганні. За інформацією силовиків, Артур Товмасян вимагав мільйонний хабар від керівника комунального підприємства.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП затримали "на гарячому" заступника голови Харківської облради Андрія Малиша під час отримання останньої частини хабара в розмірі 1,5 млн гривень.

Наступного дня чиновнику вручили підозру, а генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що розслідування можливого здирництва почалося ще на початку 2021 року. Весь цей час проводилося слідство.