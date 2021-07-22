Заступника голови Харківської облради спіймали на вимаганні, — НАБУ (фото)

За наявною інформацією, йдеться про Андрія Малиша. Силовики стверджують, що чиновник отримав гроші від директора КП за його збереження на посаді.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили "на гарячому" заступника голови Харківської області та його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини хабара в розмірі 1 мільйона 500 тисяч гривень. Про це в четвер, 22 липня, повідомляє канал НАБУ в Telegram.

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Стверджується, що транш неправомірної вигоди передавав директор комунального підприємства в місті Лозова заради збереження своєї посади. Згідно з цими даними, передавали цей хабар частинами, й остання була в розмірі 350 тисяч гривень.

Зараз вирішується питання про вручення підозр і перевіряється інформація про причетність до злочину інших осіб.

Зі свого боку, Telegram-канал NABU Daily by Олег Новіков пише, що йдеться про заступника голови облради Андрія Малиша. При цьому є інформація про те, що перевірка ведеться стосовно голови облради Артура Товмасяна.

"Суспільне Харків" пише, що прямо зараз у будівлі, де розташована облрада, детективи НАБУ проводять обшуки. У будівлю журналістів не пускають. Також кореспонденти звернули увагу на той факт, що поряд із будівлею стоїть автомобіль з номерами, який використовують військовослужбовці та прикордонники.

Фото: Суспiльне

У той же час на третьому поверсі обласної ради, де розміщений кабінет його голови Артура Товмасяна, а також на пʼятому поверсі горить світло.

Фото: Суспільне

Нагадаємо, що НАБУ запідозрило керівництво філії "Укрзалізниці" в нанесенні збитків на 103 млн гривень. Детективи дійшли висновку, що співробітники навмисно завищували вартість палива за контрактами і подавали сфальсифіковані довідки.

Також як повідомлялось раніше, у Львові керівника філії національної компанії "Нафтогаз України" затримали під час отримання хабара за підключення до електромережі. За даними детективів відділу розслідування особливо тяжких злочинів, 58-річний житель міста Новояворівськ, який очолює філію, пообіцяв не заважати підключати житловий будинок до електромережі та забезпечити безперебійну поставку електроенергії, а за свою "допомогу" попросив у винагороду один мільйон гривень.