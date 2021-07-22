Замглавы Харьковского облсовета поймали на вымогательстве, – НАБУ (фото)

По имеющейся информации, речь идет об Андрее Малыше. Силовики утверждают, что чиновник получил деньги от директора КП за его сохранение в должности.

​​Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили "на горячем" заместителя главы Харьковской области и его сообщника-адвоката после получения ими последней части взятки в размере 1 миллиона 500 тысяч гривен. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает канал НАБУ в Telegram.

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Утверждается, что транш неправомерной выгоды передавал директор коммунального предприятия в городе Лозовая ради сохранения своей должности. Согласно этим данным, передавали эту взятку частями, и последняя была в размере 350 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о вручении подозрений и проверяется информация о причастности к преступлению других лиц.

В свою очередь, Telegram-канал NABU Daily by Олег Новіков пишет, что речь идет о замглавы облсовета Андрее Малыше. При этом есть информация о том, что проверка ведется в отношении главы облсовета Артура Товмасяна.

"Суспільне Харків" пишет, что прямо сейчас в здании, где расположен облсовет, детективы НАБУ проводят обыски. В здание журналистов не пускают. Также корреспонденты обратили внимание на тот факт, что рядом со зданием стоит автомобиль с номерами, которые используют военнослужащие и пограничники.

Фото: Суспiльне

В то же время на третьем этаже областного совета, где размещен кабинет его главы Артура Товмасяна, а также на пятом этаже горит свет.

Фото: Суспільне

Напомним, что НАБУ заподозрило руководство филиала "Укрзализныци" в нанесении убытков на 103 млн гривен. Детективы пришли к выводу, что сотрудники умышленно завышали стоимость топлива по контрактам и подавали сфальсифицированные справки.

Также как сообщалось ранее, во Львове руководителя филиала национальной компании "Нафтогаз України" задержали во время получения взятки за подключение к электросети. По данным детективов отдела расследования особо тяжких преступлений, 58-летний житель города Новояворовск, возглавляющий филиал, пообещал не мешать подключать жилой дом к электросети и обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии, а за свою "помощь" попросил вознаграждение в один миллион гривен.