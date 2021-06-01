Обещал не мешать. Во Львове главу филиала "Нафтогаз" задержали на взятке в миллион гривен

Сотрудник госпредприятия потребовал крупную сумму денег, чтобы люди смогли обеспечить жилой дом электроэнергией.

Во Львове руководителя филиала национальной компании "Нафтогаз України" задержали во время получения взятки за подключение к электросети. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба регионального Управления полиции.

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По данным детективов отдела расследования особо тяжких преступлений, 58-летний житель города Нновояворовск, возглавляющий филиал, пообещал не мешать подключать жилой дом к электросети и обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии, а за свою "помощь" попросил вознаграждение в один миллион гривен. Правоохранители утверждают, что раскрыли целую коррупционную схему, которую организовали сотрудники "Нафтогаза" в регионе.

Главу филиала взяли с поличным 31 мая во Львове. Вскоре ему планируют вручить подозрение в подкупе служебного лицац и получении неправомерной выгоды, а также избрать ему меру пресечения. Согласно украинскому законодательству, такое преступление накаазывается лишением свободы на срок от трех до семи лет, а также лишением права работать на определнных должностях и конфискацией имущества.

Стоит напомнить, что с 20 мая "Нафтогаз" перестал регулировать цену на газ для теплокоммунэнерго, которые смогут самостоятельно заключать контракты с местными властями. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот шаг повзолит создать в Украине полноценный газовый рынок.

Ранее сообщали, что члены наблюдательного совета "Нафтогаза" передумали уходить в отставку. Действующий состав проработает еще минимум год, несмотря на конфликт в связи со сменой руководства.

НАБУ заподозрило руководство филиала "Укрзализныци" в нанесении убытков на 103 млн гривен. Детективы пришли к выводу, что сотрудники умышленно завышали стоимость топлива по контрактам и подавали сфальсифицированные справки.