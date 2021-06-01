Обіцяв не заважати. У Львові голову філії "Нафтогаз" затримали на хабарі в мільйон гривень

Співробітник держпідприємства зажадав велику суму грошей, щоб люди змогли забезпечити житловий будинок електроенергією.

У Львові керівника філії національної компанії "Нафтогаз України" затримали під час отримання хабаря за підключення до електромережі. Про це 1 червня повідомила пресслужба регіонального Управління поліції.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними детективів відділу розслідування особливо тяжких злочинів, 58-річний житель міста Новояворівськ, який очолює філію, пообіцяв не заважати підключати житловий будинок до електромережі і забезпечити безперебійне постачання електроенергії, а за свою "допомогу" попросив винагороду в один мільйон гривень. Правоохоронці стверджують, що розкрили цілу корупційну схему, яку організували співробітники "Нафтогазу" в регіоні.

Голову філії взяли на гарячому 31 травня під Львовом. Незабаром йому планують вручити підозру в підкупі службового обличчя й одержанні неправомірної вигоди, а також обрати йому запобіжний захід. Згідно з українським законодавством, такий злочин карається позбавленням волі на термін від трьох до семи років, а також позбавленням права працювати на визначених посадах і конфіскацією майна.

Варто нагадати, що з 20 травня "Нафтогаз" перестав регулювати ціну на газ для теплокомуненерго, які зможуть самостійно укладати контракти з місцевою владою. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, цей крок дозволить створити в Україні повноцінний газовий ринок.

Раніше повідомляли, що члени наглядової ради "Нафтогазу" передумали йти у відставку. Чинний склад пропрацює ще мінімум рік, незважаючи на конфлікт у зв'язку зі зміною керівництва.

НАБУ запідозрило керівництво філії "Укрзалізниці" в нанесенні збитків на 103 млн гривень. Детективи дійшли висновку, що співробітники навмисно завищували вартість палива за контрактами і подавали сфальсифіковані довідки.